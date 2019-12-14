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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Экологическое варварство
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37531
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае продолжают зудеть пилы, планомерно опеньковывая город. Куда ни глянь – повсюду, словно на кладбище кресты, оголенные древесные столбы, изредка вскидывающие к небу обрубки вчерашних ветвей.
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§ ACROS
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Экологическое варварство
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.12.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья, но беззубая, так, обо всём и в то же время ни о чём. Никакой конкретики- ни фамилии, ни фактов. И вашим и нашим. Пример с хирургами и врачами -неудачен, потому что медицина стала платная и они стали бизнесменами-врачами и их задача: РАСКРУЧИВАТЬ пациентов на деньги, начиная с баснословных цен за сам приём(2500 - 4000 тенге за 10-15 минут приёма)и кончая дорогостоящими операциями. Так что у врачей ( не у всех) как и у обрубщиков деревьев ( у всех) одна цель: срубить БАБЛА как можно больше и побыстрей.Очевидно: время и эпоха поменялись и соответственно ценности нравственные поменялись - "не навреди" ( и для тех и для этих) уже не актуально. А, депутаты ?? депутаты как депутаты - Вы же знаете что списки формируются на восьмом этаже.
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