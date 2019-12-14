ACROS Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Экологическое варварство #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 44

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:30 Хорошая статья, но беззубая, так, обо всём и в то же время ни о чём. Никакой конкретики- ни фамилии, ни фактов. И вашим и нашим. Пример с хирургами и врачами -неудачен, потому что медицина стала платная и они стали бизнесменами-врачами и их задача: РАСКРУЧИВАТЬ пациентов на деньги, начиная с баснословных цен за сам приём(2500 - 4000 тенге за 10-15 минут приёма)и кончая дорогостоящими операциями. Так что у врачей ( не у всех) как и у обрубщиков деревьев ( у всех) одна цель: срубить БАБЛА как можно больше и побыстрей.Очевидно: время и эпоха поменялись и соответственно ценности нравственные поменялись - "не навреди" ( и для тех и для этих) уже не актуально. А, депутаты ?? депутаты как депутаты - Вы же знаете что списки формируются на восьмом этаже.