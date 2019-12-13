Цитата: Rexyn: "Поступок года", "Абсурд года", "Шутка года", "Скандал года", "Провал года" (список, кстати, вы можете дополнить)? Где вашы воспитанные Греты Тунберг, когда город очурбанивают самые дикие в мире дикари?



Почему это убожество гастарбайтерское, не умеющее считать, ещё тут?

Цитата: maxsaf: Куртки по 9000, правда только одна шт. Ее сам директор носит - "шутка года"



Поддерживаю!



А по форуму? Будут отмечены достижения?

Форумные наполнители кошачьих лотков, пишущие на зарплате это конечно достижение. Откровенные представители с номерками в конце ников и

Старуха - кекебезюха это далеко не молодежная активность! Вам абсолютная двойка за неумение работать с молодыми. Но шлак забавный.



Я не видел для нашего поколения ни одного материала, а только жалкие попытки.

Вы проиграли это сражение с актюбинскими гастарбайтерами и их дешманскимм форумными прокладками.



[Исправлено: Серый волк, 14.12.2019 - 09:48]