yudjin Итоги года - мнение читателей #17





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6278

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:07 Думаю, надо определить к примеру 10 номинаций и в них уже предлагать варианты, голосовать и выбирать лидера. А то так до сведения личных счётов, обзывательств форумчан и ябедничества дойдёт.

К примеру:

1."Поступок года"

2."Абсурд года"

3."Шутка года"

4."Скандал года"

5."Провал (фиаско) года" - это мартовский прокол акимата вместе с депутатами по переименованию проспекта Абая в Назарбаева за пол дня.

6."Человек года"

7."Преступление года"

8."Надежда года"

9."Потеря года" - тут без вариантов врач Герасимов.

10.



[Исправлено: yudjin, 13.12.2019 - 22:33]