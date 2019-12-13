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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ" готовит статью об итогах 2019 года.//
Тут надо бы уточнить.
В каких рамках, семьи, города, области, страны, планета Земля.
И тон статьи.
Как все плохо.
Или жизнь прекрасна.
Я за второе.
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§ yudjin
Итоги года - мнение читателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6278
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.12.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, надо определить к примеру 10 номинаций и в них уже предлагать варианты, голосовать и выбирать лидера. А то так до сведения личных счётов, обзывательств форумчан и ябедничества дойдёт.
К примеру:
1."Поступок года"
2."Абсурд года"
3."Шутка года"
4."Скандал года"
5."Провал (фиаско) года" - это мартовский прокол акимата вместе с депутатами по переименованию проспекта Абая в Назарбаева за пол дня.
6."Человек года"
7."Преступление года"
8."Надежда года"
9."Потеря года" - тут без вариантов врач Герасимов.
10.

[Исправлено: yudjin, 13.12.2019 - 22:33]
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Думаю, надо определить к примеру 10 номинаций и в них уже предлагать варианты, голосовать и выбирать лидера. А то так до сведения личных счётов, обзывательств форумчан и ябедничества дойдёт.

Согласен. Уже дошло.
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§ yudjin
Итоги года - мнение читателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6278
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.12.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще бы баннерок на главной сделать, чтобы и другой народ из читателей подтягивался.
Плюс опрос в соцсетях продублировать.
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
1."Поступок года" 2."Абсурд года" 3."Шутка года" 4."Скандал года" 5."Провал (фиаско) года" 6."Человек года" 7."Преступление года" 8."Надежда года"


Вот честно, давайте попробуем про акимат забыть. И про колеса. Это другая тема.
Иначе все этим и закончится.
Новый год все таки.
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§ 3DO
Итоги года - мнение читателей
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1996
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 13.12.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Человек года"
Не знаю, в данном контексте уместно ли, но имхо, думаю все же покойный доктор Герасимов. Мне кажется, никто и ничто (как новости о его смерти) не вызвало столько эмоций, переживаний, отзывов.
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§ yudjin
Итоги года - мнение читателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6278
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.12.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вот честно, давайте попробуем про акимат забыть. И про колеса.

неее... такое забыть невозможно.
Год он же складывался из разного... а нурлыкунят пусть прикормыши бюджетные.
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§ 3DO
Итоги года - мнение читателей
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1996
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 13.12.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спец. номинация "ФоручаниНГода"
Юджин, почти безоговорочная победа, думаю :)
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а нурлыкунят пусть прикормыши бюджетные.

Да понятно это.
Я свое мнение сказал.
Новый год- для меня лично,
Светлый праздник.
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§ 3DO
Итоги года - мнение читателей
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1996
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 13.12.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Абсурд года"
Ну чисто поржать, разбавление контрафактного литра водки и коньяка - несколькими сотнями литров воды :-)
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За фиаско года Абая/нан,. Тут слов нет.
Двумя руками
Пункт пять.
Но тут же юмор присутствует.фиско же, братан.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2019 - 22:52]
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* таноми52
Итоги года - мнение читателей
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.12.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Новый год- для меня лично, Светлый праздник.



А НГ готовит обзорную статью "ИТОГИ года", а не поздравительную открытку. Поскольку НГ региональная газета, то и освещать она,естественно, будет местные события, как "светлые", так и не очень
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§ kbkz1980
Итоги года - мнение читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4563
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.12.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступление года-спил деревьев.
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну мне не " очень" на праздник не нравится. Оставлю их на будни.
А Нг, да их решение.
Они спрашивают наше мнение, мы выражаем,
Не более.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2019 - 23:14]
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Преступление года-спил деревьев.

Это преступление нынешней понаехавшей Власти против горожан, как она пришла сюда.
Тарасовы, Ахметовы этого не решают.
Не могут. Подневольные.
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