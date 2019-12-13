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§ NG.kz
На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37529
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила на сессии облмаслихата и. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА, бюджет региона в 2020 году, в сравнении с текущим годом, будет увеличен на 11,2% и составит 313,9 млрд тенге.
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§ Козлов я
Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это их обязали с медальками ходить или только выдали под роспись?
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§ ACROS
Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.12.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не видно сколько денег выделено на обустройство туалетов в школьных учреждениях, особенно сельских? Шума то было много: показательно и имиджево выгнали акима Тараза, весь управленческий аппарат районо, даже вахтера наказали.
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