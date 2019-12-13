Rexyn Итоги года - мнение читателей #1





(Администрация сайта) Сообщений: 179

Регистрация: 22.11.17 (Администрация сайта) Отправлено: - 16:44 Уважаемые читатели!



"НГ" готовит статью об итогах 2019 года. Поэтому хотим сначала спросить у вас - какие именно события уходящего года показалось вам наиболее важными и знаковыми? Кого вы можете назвать человеком года? Что в 2019-м достойно упоминания в номинациях: "Поступок года", "Абсурд года", "Шутка года", "Скандал года", "Провал года" (список, кстати, вы можете дополнить)?



Давайте подводить итоги вместе! И надеяться, что они нас не подведут)



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