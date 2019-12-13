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≡ Минздрав: Застрахованными будут считаться даже те, кто оплатит взносы в январе 2020 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минздрав: Застрахованными будут считаться даже те, кто оплатит взносы в январе 2020 года
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37529
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что даже те казахстанцы, которые оплатят взносы в Фонд социального медицинского страхования в январе следующего года, будут считаться застрахованными.
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§ alex_60
Re: Минздрав: Застрахованными будут считаться даже те, кто...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статью можно в мусорку выбросить.
Чушь полная.
Какие 2125,один мрп, 2651
В городе. В деревне половина.
Это есп, самозанятые.
Безработные могут платить 5 процентов от мрп,и тоже будут в системе.
Дальше.
Первые три месяца 2020 года все считаются застрахованы. Даётся три месяца на оплату,
Определиться.
С 1 апреля, кто за эти три месяца не заплатил. Тот не в системе.
Мрт типа им не светит бесплатно.
И операции на сердце. К примеру.
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§ ACROS
Re: Минздрав: Застрахованными будут считаться даже те, кто...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.12.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда, думаю: ОНИ там бычки курят или нормальные сигареты ?? Какая платная медицина ? Медицина должна быть бесплатной, всеобщей и доступной ВСЕМ, как формовый - социальный хлеб по 80 тенге. Нация должна быть физически ЗДОРОВОЙ.
Государство ДОЛЖНО содержать все мед.учреждения ЗА СВОЙ СЧЁТ. В государстве ДЕНЕГ ХВАТАЕТ. Нас всего 18 000 000 человек. Это всего лишь пол МОСКВЫ. На такие бездонные природные богатства - это мизер.
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