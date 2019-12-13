alex_60 Re: Минздрав: Застрахованными будут считаться даже те, кто... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6429

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:12 Статью можно в мусорку выбросить.

Чушь полная.

Какие 2125,один мрп, 2651

В городе. В деревне половина.

Это есп, самозанятые.

Безработные могут платить 5 процентов от мрп,и тоже будут в системе.

Дальше.

Первые три месяца 2020 года все считаются застрахованы. Даётся три месяца на оплату,

Определиться.

С 1 апреля, кто за эти три месяца не заплатил. Тот не в системе.

Мрт типа им не светит бесплатно.

И операции на сердце. К примеру.