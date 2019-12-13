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§ Rexyn
Итоги года - мнение читателей
Rexyn


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Сообщений: 179
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 13.12.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели!

"НГ" готовит статью об итогах 2019 года. Поэтому хотим сначала спросить у вас - какие именно события уходящего года показалось вам наиболее важными и знаковыми? Кого вы можете назвать человеком года? Что в 2019-м достойно упоминания в номинациях: "Поступок года", "Абсурд года", "Шутка года", "Скандал года", "Провал года" (список, кстати, вы можете дополнить)?

Давайте подводить итоги вместе! И надеяться, что они нас не подведут)

Ждем ваших предложений и комментариев в этой ветке
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§ Yorik
Итоги года - мнение читателей
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.12.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть предложение на "скандал года" - это рудненское колесо.
"Абсурд года" - как вариант ситуацию с обрезкой деревьев в Костанае. Абсурд в том, что все специалисты говорят одно - а акимат делает другое, еще и прикрывается мифическими "90%" довольных горожан... Ну или в отдельную номинацию вывести - "Боль года".
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§ abaika95
Итоги года - мнение читателей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2188
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.12.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Итоги года - мнение читателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6274
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.12.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная идея для итогового номера в этом году.
Цитата:
Rexyn:
Кого вы можете назвать человеком года?

Тут конечно можно и Гретту Тунберг назвать... Но, думаю, надо сузить географию до Казахстана или области.

Цитата:
Rexyn:
"Поступок года", "Абсурд года", "Шутка года", "Скандал года", "Провал года"

Если рудненское колесо раскрутится до реальных сроков, то можно во все номинации попасть)
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§ Маркс
Итоги года - мнение читателей
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.12.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как провал года мне понравился случай открещивания от электронного адреса, указанного на официальном бланке в публикации о принудительной подписке. Обнаружен был пользователем maxsaf. Именно из-за таких мелочей обычно и случаются крупные провалы резидентуры. Прямо готовый случай в методичку для подготовки секретных агентов.
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