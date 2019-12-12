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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 202 из 202«1...200201202
Куратор темы: drakon
§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 613
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.12.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шни́цель (нем. Schnitzel от schnitzen — нарезать)
(Wiki)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы мясо вообще покупаете?
Или только всяку бяку в коробках.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Или только всяку бяку в коробках.

А зачем мне, делать то,
что уже, до меня - сделано?... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, вкусная колбаса,с бумагой.

Правда, вся покрылась Плесенью... :lol: :oops: :-o
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 613
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.12.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это колбаса-рокфор. :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Это колбаса-рокфор.

Откуда, поварихе-психологу,
Лильке, это - знать?...
:lol: :oops:
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.12.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Блин, вкусная колбаса,с бумагой

В смысле в составе или как?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
В смысле в составе или как?

Или как?... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18102
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:-o :-o :-o :-o :-o
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Ответить Новый топик
Страница 202 из 202«1...200201202
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