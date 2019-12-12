drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3018





(Полноправные пользователи) Сообщений: 18102

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:38 Цитата: kbkz1980:

Или только всяку бяку в коробках.

А зачем мне, делать то,

что уже, до меня - сделано?...