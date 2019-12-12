





(Полноправные пользователи) Сообщений: 41

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 12:47 Суть не совсем ясна. Вы находите, что Мирошниченко сам "лопух", или то что власти другим дозволяют торговать нелецензионкой, плохо или хорошо?

Как в детском стишке из моего глубокого детства: кроха сын пришёл к отцу и спросил кроха: что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО ?

Постараюсь, обьяснить со своей, "серьмяжной", точки зрения: Вот, существует заводик по производству алкогольной продукции, и он принадлежит "серьёзному" и "конкретному" АГАШКЕ. Как у "нормального" нью казаха у него две линии: одна официальная, вторая неофициальная, которые выпускают абсалютно идентичные между собой продукцию и по качеству и количеству, с единственной разницей: на одной линии наклеивают официальную акцизную марку зарегистрированную в фискальных органах, на второй наклеивают неофициальную акцизную марку. Идём дальше: в винных оптушках вам отпустят и ту и другую водку, но по разным ценам, условно: официальную ( с ЛИЦЕНЗИИ) по 1 000 тенге, неофициальную ( без ЛИЦЕНЗИИ) по 500 тенге. Чувствуете, арифметическую разницу и ЗАПАХ ЧИСТОЙ БУТЛЕГЕРСКОЙ ПРИБЫЛИ ?? Вопрос: зачем приобретать ПЛАТНУЮ ( не дешевую, кстати) лицензию, когда можно торговать в розницу без ЛИЦЕНЗИИ и иметь чистую прибыль в 500% и не ПЛАТИТЬ с этого НАЛОГИ ? И самое ГЛАВНОЕ: ВСЕ ( кому надо: налоговики, финпол, МВД, ) об этом знают и НИЧЕГО не делают и в ближайшие лет 100 очевидно НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУТ. Рудничане "возбудились" из-за каких то 300 лямов истраченных на чертово колесо ( сущая мелочь), а тут оборот подпольных бутлегеров достигает, по самым скромным расчётам - 300 ЯРДОВ. Чувствуете как мимо бюджета( а это учителя, медики, медицинское оборудование, дороги, газ, онкобольные, сердечники, инвалиды, многодетные, пенсионеры, дети сироты и прочее-прочее) медленно плывут денежки. Теперь как это решить( по моему субъективному мнению): когда то, кто то ( на заре ПРИХВАТИЗАЦИИ, для удобства так сказать)сказал: государство - неэффективный менеджер, и пошло-поехало: свату - сахарный заводик, зятю -нефтянную вышку, дочери-рупор страны,однокласснику- золотой прииск,однопартийцу - сельхоз.земли,элеваторы, компаньону- железорудный комбинат и т.д. и т.п. Всё решается очень и очень ПРОСТО: почти по шариковски( только наоборот): стратегические объекты ( спиртоводочные заводы, табачные фабрики, элеваторы, больницы, нефтебазы, школы, аэропорты, железную дорогу, водоресурсные объекты,в том числе и скандальную рудненскую "Горводоканал", тепло и газо снабжающие организации, ) оставить на балансе ГОСУДАРСТВА. Государство в состоянии СОДЕРЖАТЬ все эти объекты САМОСТОЯТЕЛЬНО, без привлечении БИЗНЕСА. Бизнес не может САМОСТОЯТЕЛЬНО содержать все эти обьекты без социальных конфликтов,без конфликта интересов общества и своей выгоды, элементарно посчитайте сколько государство тратить бюджетных денег на СУБСИДИРОВАНИЕ этих обьктов. Если уж до конца быть честным: что такое успешный бизнесмен в настоящее время у нас в Казахстане: это тот кто живёт на ГОС.ЗАКУПКАХ. Что бы всё это вышесказанное решить, нужно всего лишь одно маленькое действие: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА.