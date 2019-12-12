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≡ Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 964 бутылки сначала выгрузили, потом открыли и стали постепенно выливать алкоголь в канализационные стоки. Открывали бутылки с помощью отверток и молотков, потому что пришлось ломать дозаторы.
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§ kbkz1980
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежда, продаваемую под фирменным брендом Adidas,


Ясно подделка,неужели она так вредна для использования,чтобы уничтожить-раздайте нуждающимся.
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§ лимон
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1177
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.12.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
гдне он может нанести вред природе, его нужно смывать большим количеством воды. На 1 л водки требуется 200 л воды, на один литр коньяка - 600 л. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37057?1576144397


лолшто? :-)
литр водки смывать 200 литрами воды для нейтрализации, мир уже не будет прежним для меня
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§ 3DO
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1993
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "На 1 л водки требуется 200 л воды, на один литр коньяка - 600 л."
Ну я не знаю, ну есть же множество более изысканных коктейлей алкогольных, не водой единой же бодяжить :))

Цитата: "будут уничтожать поддельную спортивную одежда"
Ну, во-первых, исправьте на "одеждУ". Во-вторых, ну честно слово, лучше бы раздали нуждающимся: погорельцам, малоимущим, многочадным.
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§ Butch
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.12.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы алкоголь не ушел в землю, где он может нанести вред природе

Прошу пардону, каким образом разбавленный этиловый спирт может нанести вред природе попав в землю?
Цитата:
В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежда, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble.

Право слово, звучит как объявление о распродаже :lol:
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§ 3DO
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
3DO


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Сообщений: 1993
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Право слово, звучит как объявление о распродаже"
Точно! Адрес ярмарки наверное просто забыли указать :lol:
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§ Козлов я
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Козлов я


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Сообщений: 613
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где-то, на той стороне Земли...
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§ Yorik
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.12.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уничтожать поддельную спортивную одежду, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble

Ну одежду-то наверняка сожгут, а шампунь? Тоже в каналью? Вот это будет зрелище, корреспондентам надо где-то на выходе поджидать, там где пенная вечеринка начнется :-)
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§ Гога
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1767
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.12.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если продукт соответствует ГОСТу - то не выгоднее ли его изъять в доход государства ?
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§ сайлау курманов
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
использования,чтобы уничтожить-раздайте нуждающимся. в связи с этим , президент Путин сказал по поводу уничтожения яблок и сыра, что тогда встанет реализация легальных продуктов у порядочных реализаторов , что в принципе логично
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§ ACROS
Re: Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок...
ACROS


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Сообщений: 41
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИП Мирошниченко - или он просто БИШАРА или наверное какому то фискалу дорогу перешел, или кому то не заплатил и БОЛЬШЕ НИЧЕГО ПРОТИВОЗАКОННОГО ОН НЕ СДЕЛАЛ. Не смешите тапочки моей бабушки: зайдите в любой оптовый винно-водочный магазин в г.Костанае и вы СВОБОДНО купите хоть один или хоть сто ящиков водки и НИКТО, повторяю НИКТО, у вас не спросит о наличий ЛИЦЕНЗИЙ на право торговли алкогольной продукции, хотя грозная надпись висит прямо на прилавке. И это под носом у областного управления гос.доходов и их службы экономических расследовании. В деревнях каждый второй магазин торгует алкоголем без ЛИЦЕНЗИИ и я делаю вывод: пол.области торгует алкоголем незаконно и НИКТО ( кому положено)ничего не видит, а бедный ИП Мирошниченко просто СЛУЧАЙНО попал или план у фискалов по раскрываемости горел. Кстати, НГ слабо эту тему раскутить ?? Очевидно что за винными оптушками ТАКИЕ люди и с ТАКИМИ возможностями стоят, не то что этот ИП Мирошниченко со своими 5 964 бутылками.
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§ elektron
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Посыл хороший.
Суть не совсем ясна. Вы находите, что Мирошниченко сам "лопух", или то что власти другим дозволяют торговать нелецензионкой, плохо или хорошо?

[Исправлено: elektron, 12.12.2019 - 17:36]
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§ elektron
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
просто СЛУЧАЙНО попал

Это тоже плохо или хорошо? :oops:
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§ ACROS
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
ACROS


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Сообщений: 41
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суть не совсем ясна. Вы находите, что Мирошниченко сам "лопух", или то что власти другим дозволяют торговать нелецензионкой, плохо или хорошо?
Как в детском стишке из моего глубокого детства: кроха сын пришёл к отцу и спросил кроха: что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО ?
Постараюсь, обьяснить со своей, "серьмяжной", точки зрения: Вот, существует заводик по производству алкогольной продукции, и он принадлежит "серьёзному" и "конкретному" АГАШКЕ. Как у "нормального" нью казаха у него две линии: одна официальная, вторая неофициальная, которые выпускают абсалютно идентичные между собой продукцию и по качеству и количеству, с единственной разницей: на одной линии наклеивают официальную акцизную марку зарегистрированную в фискальных органах, на второй наклеивают неофициальную акцизную марку. Идём дальше: в винных оптушках вам отпустят и ту и другую водку, но по разным ценам, условно: официальную ( с ЛИЦЕНЗИИ) по 1 000 тенге, неофициальную ( без ЛИЦЕНЗИИ) по 500 тенге. Чувствуете, арифметическую разницу и ЗАПАХ ЧИСТОЙ БУТЛЕГЕРСКОЙ ПРИБЫЛИ ?? Вопрос: зачем приобретать ПЛАТНУЮ ( не дешевую, кстати) лицензию, когда можно торговать в розницу без ЛИЦЕНЗИИ и иметь чистую прибыль в 500% и не ПЛАТИТЬ с этого НАЛОГИ ? И самое ГЛАВНОЕ: ВСЕ ( кому надо: налоговики, финпол, МВД, ) об этом знают и НИЧЕГО не делают и в ближайшие лет 100 очевидно НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУТ. Рудничане "возбудились" из-за каких то 300 лямов истраченных на чертово колесо ( сущая мелочь), а тут оборот подпольных бутлегеров достигает, по самым скромным расчётам - 300 ЯРДОВ. Чувствуете как мимо бюджета( а это учителя, медики, медицинское оборудование, дороги, газ, онкобольные, сердечники, инвалиды, многодетные, пенсионеры, дети сироты и прочее-прочее) медленно плывут денежки. Теперь как это решить( по моему субъективному мнению): когда то, кто то ( на заре ПРИХВАТИЗАЦИИ, для удобства так сказать)сказал: государство - неэффективный менеджер, и пошло-поехало: свату - сахарный заводик, зятю -нефтянную вышку, дочери-рупор страны,однокласснику- золотой прииск,однопартийцу - сельхоз.земли,элеваторы, компаньону- железорудный комбинат и т.д. и т.п. Всё решается очень и очень ПРОСТО: почти по шариковски( только наоборот): стратегические объекты ( спиртоводочные заводы, табачные фабрики, элеваторы, больницы, нефтебазы, школы, аэропорты, железную дорогу, водоресурсные объекты,в том числе и скандальную рудненскую "Горводоканал", тепло и газо снабжающие организации, ) оставить на балансе ГОСУДАРСТВА. Государство в состоянии СОДЕРЖАТЬ все эти объекты САМОСТОЯТЕЛЬНО, без привлечении БИЗНЕСА. Бизнес не может САМОСТОЯТЕЛЬНО содержать все эти обьекты без социальных конфликтов,без конфликта интересов общества и своей выгоды, элементарно посчитайте сколько государство тратить бюджетных денег на СУБСИДИРОВАНИЕ этих обьктов. Если уж до конца быть честным: что такое успешный бизнесмен в настоящее время у нас в Казахстане: это тот кто живёт на ГОС.ЗАКУПКАХ. Что бы всё это вышесказанное решить, нужно всего лишь одно маленькое действие: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА.
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