Butch «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 336

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: maxsaf:д

Там немного другой анализ провели, и вынесли заключение

Не, не, не, господин Maxsaf, Вы невнимательно подошли к теме! Там было сделано заключение о том что сие строение некими тайными, известными лишь посвящённым!!, методами улучшит инвестиционную привлекательность этого, с позволения сказать, "преобразившегося" города.

Вероятно имелись ввиду инвестиции в виде платы за вход на этот аттракцион, с дивидендами в виде непередаваемых ощущений и полных всякой всячиной штанов от возможности "сделать солнышко" с открытой дверцей на высоте 42 метра от поверхности земли.

Хотя вот сейчас, по более глубокому размышлению, я пришёл к выводу о том что колесико необходимо оставить в его первозданном виде и запустить в эксплуатацию. И дело нисколько ни в инвестициях.

В последнее, непродолжительное, время в ССГПО с остервенением взялись за технику безопасности, что в общем-то не слишком мешает несчастным случаям происходить, скорее лишь немного досаждает, но тем не менее. А горняки - ребята рисковые. И поскольку на рабочем месте им теперь нет возможности найти выход этой жажде риска, то это колесико вполне бы сгодилось как этакая отдушина, в которой можно было бы "спустить пар" и заодно пару-тройку килограмм.