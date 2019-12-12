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≡ «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 декабря в экономическом суде и они, и исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно. Команда рисковых катальщиков таким образом набирается. Но на разрешении суда стоит вопрос, заработает ли когда-нибудь скандальный аттракцион.
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§ Рудничанин
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Рудничанин


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Сообщений: 9
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 13.12.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зря вы так, аким Рудного - даже ночует в кабинете иногда ))

Да нормальный у нас аким. Город преобразился если быть честным! Возможно не все начальники в акимате грамотные достаточно! Я не думаю что Колесо это инициатива акима! Другой вопрос почему не провели анализ специалисты о потребности данного объекта. Хотя лично я сам прокатился с семьей, мне в принципе понравилось.

Цитата:
maxsaf:
Если бы не Сталкер, вы бы сейчас молча катались на колесе, коленкою дверцу подпирая, шоб не выпасть. Спасибо скажите человеку, он вам жизнь спасает

катался я, жив и здоров!
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§ maxsaf
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4582
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
катался я, жив и здоров!

Цитата:
Рудничанин:
Хотя лично я сам прокатился с семьей, мне в принципе понравилось.

Вас то как раз и ищут, в качестве свидетеля, который платил кому-то за покатушки :lol:
Цитата:
Рудничанин:
Другой вопрос почему не провели анализ специалисты о потребности данного объекта

Там немного другой анализ провели, и вынесли заключение: " А че, нормальная идея, навар будет неплохой" 8-)
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§ Lex
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Lex


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Сообщений: 375
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 13.12.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы же понимаете, насколько там все запущено, если пишут в заключении - замыкание проводки, а квартира обесточена, что как нефиг делать подтверждается электриками?

В том то и дело, что не то, что подразумеваю,а "худею" с не бывалой тупости. Тут даже ДЦПшнику уже всё ясно, что и как делалось и с какой целью.
Также знаю, что и другую "свинью" не просто так подложили, всё делают, чтоб хоть как-то остановить или дизориентировать Сталкера, но нарвались на обратный эффект.
Ещё понимаю, что есть куча тролей в соц. сетях, оплачиваемых бастыками, двигающих мнение остальных в нужном русле. Уже и здесь, в НГ их хватает, желающих обелить черное, очернить белое.
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§ Butch
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Butch


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Сообщений: 336
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.12.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:д
Там немного другой анализ провели, и вынесли заключение

Не, не, не, господин Maxsaf, Вы невнимательно подошли к теме! Там было сделано заключение о том что сие строение некими тайными, известными лишь посвящённым!!, методами улучшит инвестиционную привлекательность этого, с позволения сказать, "преобразившегося" города.
Вероятно имелись ввиду инвестиции в виде платы за вход на этот аттракцион, с дивидендами в виде непередаваемых ощущений и полных всякой всячиной штанов от возможности "сделать солнышко" с открытой дверцей на высоте 42 метра от поверхности земли.
Хотя вот сейчас, по более глубокому размышлению, я пришёл к выводу о том что колесико необходимо оставить в его первозданном виде и запустить в эксплуатацию. И дело нисколько ни в инвестициях.
В последнее, непродолжительное, время в ССГПО с остервенением взялись за технику безопасности, что в общем-то не слишком мешает несчастным случаям происходить, скорее лишь немного досаждает, но тем не менее. А горняки - ребята рисковые. И поскольку на рабочем месте им теперь нет возможности найти выход этой жажде риска, то это колесико вполне бы сгодилось как этакая отдушина, в которой можно было бы "спустить пар" и заодно пару-тройку килограмм. :lol:
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