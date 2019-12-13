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≡ После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимате Rостанайского района отреагировали на публикацию "НГ" о принудительной подписке в Мичуринской средней школе. Как сообщила "НГ" пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА, в акимате района создана специальная комиссия, которая займётся проверкой фактов указанных в статье.
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§ юля елиссева
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.12.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и кто же в итоге окажется стрелочником?
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§ Victor Yang
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12276
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.12.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, в этот раз всё получится пока Розинов решает свои проблемы.
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§ ACROS
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.12.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос: зачем учителям сельскохозяйственная газета "Костанай Агро", с другими мотив понятен - власть как бы хочет, что бы учителя были в курсе что твориться в районе, области, стране. А, стрелочником окажется тот у кого адрес 5560495: и Муксимов ( как витиевато и "грамотно" он отфутболил от себя) и аким района и села и все остальные чиновники НИКОГДА не пойдут против РАЗНАРЯДКИ по подписки спускаемой аж с САМЫХ верхов.
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§ yudjin
После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.12.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
зачем учителям сельскохозяйственная газета "Костанай Агро"

ну как же ...мичуринский СЕЛЬСКИЙ округ... однокоренные слова... логика, однако... :lol:
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§ FreedoM
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
FreedoM


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Сообщений: 17
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 13.12.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну-ну... тогда пусть "впредь подобным" не занимаются ни дуис, ни дп, и т.д., задолбали по 10-15 тыс. сдавать
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§ FreedoM
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
FreedoM


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Сообщений: 17
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 13.12.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

А зачем им "Арна"... чем она будет интересна тем же учителям? Чем она отличается от "Костанайских новостей"? У нас-то во всех СМИ одно и то же...
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