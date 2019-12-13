ACROS Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 41

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:44 Вопрос: зачем учителям сельскохозяйственная газета "Костанай Агро", с другими мотив понятен - власть как бы хочет, что бы учителя были в курсе что твориться в районе, области, стране. А, стрелочником окажется тот у кого адрес 5560495: и Муксимов ( как витиевато и "грамотно" он отфутболил от себя) и аким района и села и все остальные чиновники НИКОГДА не пойдут против РАЗНАРЯДКИ по подписки спускаемой аж с САМЫХ верхов.