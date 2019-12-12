Цитата: Добринцофф: Зато там акции нормальные,если это скидка то так оно и есть,в отличие от солнечного в котором зачастую товар по акции дороже чем у меня просто так

Поясню для Вас. Астыкжан до недавнего времени был номером 1 у нас по объему продаж в современном формате. Уверен, в ближайшее время он станет номером 2. Соответственно, максимальные предложения, которые ранее Поставщики делали в Астыкжане (по своему желанию либо под нажимом основного игрока) - теперь не будут эксклюзивными. Ларчик просто открывается...

Цитата: Добринцофф: это спорный вопрос

Нет здесь ничего спорного. ГМ открываются именно для того, чтобы предоставить максимальный ассортимент. Потому что люди разные - даже здесь в ветке это наглядно видно: Марксу достаточно занюханного полуподвального магазинчика (или в бывшей квартире), главное чтобы был знакомый продавец (за жизнь поговорить), молоко и хлеб. А Бутчу - нужны эксклюзивные продукты, которые он наверняка не найдет ни в магазине у дома, ни в СМ. Но есть шанс, что обнаружит в ГМ - там места много и ассортимент можно разместить большой. Так что - у всех есть выбор... Кстати, в пятерку главных причин покупки у потребителей входит и новизна товара, именно поэтому производители постоянно расширяют ассортимент, делают редизайн, акцентируют внимание стикерами "Новинка" и т.д. И это одна из причин держать широкий ассортимент в ГМ. То, о чем Вы говорите - извините, ежу понятно, что есть позиции-топы, а есть аутсайдеры. В сетях это называется АВС-анализ - совсем "мертвый" ассортимент по его итогам вылетает из матрицы сети. Да и правило Парето никто не отменял. Но, повторюсь - новый ассортимент является одним из ключевых драйверов роста продаж.

Цитата: Добринцофф: Скажите нуждаетесь ли вы 20 видах наполнителей для кошачьего туалета

Я - точно нет, но я спрошу у своих кошек Вполне возможно, они желают что-то новое