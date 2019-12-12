Рудничанин Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи... #22





(Пользователи) Сообщений: 8

Регистрация: 25.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 08:50 Ну вот, удаляют мои комментарии касательно Сталкера (Гиньятов Николай). Подскажите пожалуйста где и на кого Вы учились? и есть ли у Вас диплом об образовании? И подскажите почему Вы сейчас не проживаете в городе Рудный?



Колесо наше конечно аттракцион мутный, надо всем нам дождаться решения суда. Думаю сносить будет глупо, вот привести в соответствие чтобы было безопасно - другое дело! А так если посмотреть то в городе хватает других проблем на которые можно выделить финансирование. Хотя если быть честным то наш любимый Рудный преобразился! Освещение хоть стали делать: улицы Мира, Горняков, Сандригайло, Качарская! Аварий будет меньше! Рудный самый любимый и красивый город! Хорошо что некоторые там не проживают! Наверное потому что стыдно ходить по улице!