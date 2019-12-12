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≡ «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 декабря в экономическом суде и они, и исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно. Команда рисковых катальщиков таким образом набирается. Но на разрешении суда стоит вопрос, заработает ли когда-нибудь скандальный аттракцион.
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§ Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приглашаем "НГ" на заседание административного суда Рудного 19 декабря
ЦЗПП г. Рудного
ЦЗПП г.Рудного
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§ Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вижу ТоболИнформ и глав. реда Сергазинову в кадре.... Или ошибся? Где хоть одна публикация коммунистической прокладки? Или только топят - что следствие всё не тех и ни так закрывает?... Коммунисты мля...))))))
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§ Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
сайлау курманов

Сайлау, удивлён, что Вы так обо мне отозвались... Но, как оказалось, Вы, думаю, человек объективный...
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* ACROS
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
ACROS


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Сообщений: 39
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 12.12.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажеться вопрос не в 300 лямов, вопрос в другом, в человеческой ТРУСОСТИ: НИКТО не хочет брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за это чертово колесо, потому что резонанс по стране пошел БОЛЬШОЙ. Ни судья, ни эксперты, ни Технадзор и прочие контролирующие службы. Все изощрённо занимаются словесной казуистикой, все пугают друг друга последствиями и НИКТО не говорит: что надо сделать именно ВОТ ТАК и всё будет НОРМАЛЬНО. Одно ясно ЧЁТКО: этот рудненский Центр защиты прав потребителей , просто элементарно СПАСАЕТ ( в прямом и фигуральном смысле) жизни жителей Рудного и чиновников вольно или невольно "связавшихся" с этим действительно "чёртовым" колесом.
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§ Рудничанин
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 12.12.19 - 23:30
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
просто элементарно СПАСАЕТ

Двоих уже конкретно "спас" )) , не остановится, пока всех причастных чиновников не "спасет" :lol:
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§ Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 13.12.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
не остановится, пока всех причастных чиновников не "спасет"

Ой навряд ли... Там на ДКНБ завязано - братки, сватки и т.д... Но - что от меня зависит, всё делаю))))
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§ Рудничанин
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 13.12.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, удаляют мои комментарии касательно Сталкера (Гиньятов Николай). Подскажите пожалуйста где и на кого Вы учились? и есть ли у Вас диплом об образовании? И подскажите почему Вы сейчас не проживаете в городе Рудный?

Колесо наше конечно аттракцион мутный, надо всем нам дождаться решения суда. Думаю сносить будет глупо, вот привести в соответствие чтобы было безопасно - другое дело! А так если посмотреть то в городе хватает других проблем на которые можно выделить финансирование. Хотя если быть честным то наш любимый Рудный преобразился! Освещение хоть стали делать: улицы Мира, Горняков, Сандригайло, Качарская! Аварий будет меньше! Рудный самый любимый и красивый город! Хорошо что некоторые там не проживают! Наверное потому что стыдно ходить по улице!
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§ Lex
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Lex


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Сообщений: 374
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 13.12.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот что интересно, зная как работают наши полукриминальные, а то и вовсе криминальные структуры силовые, как Сталкер выкручивается, что ещё на свободе находится, ни разу не "покоцанный" "случайно" рядом находившимися алкашами или наркотами. Сумма то не маленькая, неужели они не озадачились вопросом "решения проблемы"? Или топорный рудненский метод- гранатомет "муха" дома завалялся или "Тополь М" случайно выпал из машины.
Вижу как Сталкер грамотно отрабатывает по всем позициям, притом и они это осознают и если не остановить "разоблачителя легенд", то там серия посадок до самых коронованных бастыков дойдёт. "Случайное возгорание" от коктейля молотова- совсем по аульному конечно подошли, не уж то не обжились авторитетами местными.
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* maxsaf
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
"Случайное возгорание" от коктейля молотова- совсем по аульному конечно подошли, не уж то не обжились авторитетами местными.

Вы же понимаете, насколько там все запущено, если пишут в заключении - замыкание проводки, а квартира обесточена, что как нефиг делать подтверждается электриками?
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