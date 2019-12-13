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§ NG.kz
Казахстанец отправил судье по почте письмо с деньгами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Акмолинской области отправил судье по почте письмо с деньгами. За это мужчину оштрафовали на 350 тысяч тенге. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщила главный эксперт департамента партнерства Антикоррупционной службы Сымбат Исрапулова.
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§ юля елиссева
Re: Казахстанец отправил судье по почте письмо с деньгами
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.12.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 тысячи по почте в конверте? что серьёзно? сдаётся мне, что судью просто подставить хотели.
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