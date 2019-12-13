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§ NG.kz
После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимате Rостанайского района отреагировали на публикацию "НГ" о принудительной подписке в Мичуринской средней школе. Как сообщила "НГ" пресс-секретарь акима Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА, в акимате района создана специальная комиссия, которая займётся проверкой фактов указанных в статье.
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§ юля елиссева
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.12.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и кто же в итоге окажется стрелочником?
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* Victor Yang
Re: После публикации "НГ" о принудительной подписке в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12275
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.12.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, в этот раз всё получится пока Розинов решает свои проблемы.
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