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§ NG.kz
С 1 января повышаются пенсии и размер МРП. Утверждён бюджет 2020 года
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане приняли закон о бюджете на 2020-2022 годы. Он устанавливает размер минимальной зарплаты, расчётного месячного показателя и минимальной пенсии. 4 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы".
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§ юля елиссева
Re: С 1 января повышаются пенсии и размер МРП. Утверждён бюджет...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не поняла, а чего минимальную зарплату то не подняли? всего лишь 42500 таньга. какие-то несчастные 109 долларов.
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