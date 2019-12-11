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§ NG.kz
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, на ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ Маркс
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Как в советское время с добавлением туалетной бумаги

Вы сейчас развалили самый главный пункт либерастов по обвинению СССР в нечеловеческих условиях существования. Они же всегда утверждали, что туалетной бумаги в СССР не было. Значит все-таки была.
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§ abaika95
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.12.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Как в советское время с добавлением туалетной бумаги, или из хвостов, жил, шкуры и гениталий, разбавленных соевым порошком?/


Любил в детстве читать Мифы древней Греции
под авторством Куна)

Но современные мифы куда интереснее оказывается)

Давайте разберемся

Миф 1
Колбаса в союзе вся была из туалетной бумаги и хвостов и шкур (запомнили)


Миф 2

Колбасы в союзе вообще не было,все прилавки стояли абсолютно пустые и только в больших мегаполисах иногда "выкидывали" пару банок баклажанной икры


Возникает продовольственный парадокс

Если колбаса была из бумаги почему ее тогда не было?) Бумаги нехватало?
Тогда куда девалась бумага?
На издание 100тыс. Экземпляров советского романа "Бруски" или роман-газеты?
Может быть

Тогда извините спросить где было все мясо? Раз на колбасу шли хвосты и шкуры

Логичным выводом будет что мяса должно быть полно раз его не использовали на колбасу

Но нет миф 2 прямо указывает на то что прилавки были пусты


Тогда в вообще ничего не понятно)


Кто врёт?

Сочинитель мифа 1?
Или 2?
Или это может вообще один человек?

[Исправлено: abaika95, 12.12.2019 - 10:47]
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§ Маркс
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Маркс


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Сообщений: 660
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тогда извините спросить где было все мясо? Раз на колбасу шли хвосты и шкуры

Одно время подрабатывал в столовке, поэтому могу с уверенностью бывалого человека сказать, что на котлеты поступало специальное котлетное мясо, перекрутить которое на домашней мясорубке было нереально, потому что оно было довольно-таки жилистое. Поэтому тырить его в первоначальном виде не имело никакого смысла, как бы обидно это не было. Но на промышленной оно молотилось влет и вот этот фарш уже можно было взять домой, потому что он был гораздо вкуснее мякоти, перекрученной в домашних условиях. Видимо поэтому считалось, что на колбасу идет некачественное мясо из шкур и хвостов. Но это было нормальное мясо для колбасы в отличие от сегодняшней сои и пластика.
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§ юля елиссева
Re: Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.12.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
утверждали, что туалетной бумаги в СССР не было

Туалетная бумага была, но почти вся она шла в качестве наполнителя в колбасу, поскольку сою в СССР практически не выращивали. Советские люди подтирались газетами. У нас в семье в качестве туалетной бумаги использовались газеты "Ленинский путь" и "Гудок". Газеты "Дружные ребята", а потом "Пионерскую правду", я подшивала и не давала пускать в расход.
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§ kbkz1980
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
kbkz1980


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Сообщений: 4559
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тогда извините спросить где было все мясо?

Я конечно козявкой в те времена была.
Но с 7 лет знала где и по чём купить))
Мясо было в магазе в слюде расфасовано по 1 кг
С косточкой 1р95коп
Филе 3р 30коп
Утки по пол тушку
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§ 3DO
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
3DO


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Сообщений: 1993
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хвала Ктулху, что не застал в сознательном возрасте всех этих кошмаров и ужасов Союза. Вместо колбасы жрали туалетную бумагу (надеюсь не использованную). Одежду шили из подобранных по пути на фабрику подорожника, крапивы и лопуха. Врачи лечили все болезни эвтаназией. Учителя преподавали по глиняным табличкам. Секса как явления вообще не было. Как жили, не понимаю. Ужос.
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§ alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


не,ну я понимаю, страна великой степи, место много.
но так широко, с таким количеством пустых строк....
у вас не включен режим (для слабовидящих"?
или там между строк что то написано?
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§ alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
шла в качестве наполнителя в колбасу


вранье. все делалось по ГОСТУ.
в госте бумаги не было.
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§ drakon
Re: Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18099
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
#9

Лилли, не хотел бы я тут,
мясо покупать... :lol: :oops: ;-)
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§ юля елиссева
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вранье. все делалось по ГОСТУ. в госте бумаги не было.

наивное создание! Формально, да, всё было по ГОСТ. Да только откуда тогда у всех работников мясокомбинатов было в доме по нескольку холодильников, от мяса ломившихся?
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§ kbkz1980
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4559
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лилли, не хотел бы я тут,мясо покупать..

Тут не хотел бы,а там не по карману.
Вот и жуёшь шницель в коробке из химозы :lol:
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§ alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
!


у тебя в то время еще извилина не искривилась,
прости за грубость.памяти у тебя не было еще.
такую чушь несешь.
работники мясокомбинатов тащили из дома газеты ,
так как туалетной бумаги не было, и засовывали втихоря их
в колбасный фарш. а мясо рассовывали по карманам и тащили домой.
для информации тебе.
мясо просто воровали, и фарш тоже.
для этого не надо было газеты в фарш засовывать.

[Исправлено: alex_60, 12.12.2019 - 16:04]
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§ юля елиссева
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.12.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у тебя в то время еще извилина не искривилась, прости за грубость.памяти у тебя не было еще.

чувак, ну чего ты грубишь? не выспался что ли? в советское время я была вполне себе в сознательном возрасте.
Цитата:
alex_60:
ак как туалетной бумаги не было, и засовывали втихоря их в колбасный фарш. а мясо

ну, не надо все понимать буквально. В анекдотах советского времени, кои я помню очень хорошо, постоянно юморили насчет состава отечественной колбасы. Самым популярной версией было, что её делают из туалетной бумаги. Был также анекдот про президента Никсона, который купил в Москве палку колбасы и сдал её на анализ. И ему пришел ответ, что в кале господина президента глистов не обнаружено.
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* maxsaf
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На издание 100тыс. Экземпляров советского романа "Бруски" или роман-газеты? Может быть

Опять Курчавый вернулся? Ну вот откуда недавно отучившемуся психологу, да еще и в добавок никакому специалисту, как он сам себя характеризует, знать, что такое роман-газета? 8-) :lol:
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