Цитата: alex_60:

у тебя в то время еще извилина не искривилась, прости за грубость.памяти у тебя не было еще.

чувак, ну чего ты грубишь? не выспался что ли? в советское время я была вполне себе в сознательном возрасте.

Цитата: alex_60:

ак как туалетной бумаги не было, и засовывали втихоря их в колбасный фарш. а мясо

ну, не надо все понимать буквально. В анекдотах советского времени, кои я помню очень хорошо, постоянно юморили насчет состава отечественной колбасы. Самым популярной версией было, что её делают из туалетной бумаги. Был также анекдот про президента Никсона, который купил в Москве палку колбасы и сдал её на анализ. И ему пришел ответ, что в кале господина президента глистов не обнаружено.