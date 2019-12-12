ACROS Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 39

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:27 Мне кажеться вопрос не в 300 лямов, вопрос в другом, в человеческой ТРУСОСТИ: НИКТО не хочет брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за это чертово колесо, потому что резонанс по стране пошел БОЛЬШОЙ. Ни судья, ни эксперты, ни Технадзор и прочие контролирующие службы. Все изощрённо занимаются словесной казуистикой, все пугают друг друга последствиями и НИКТО не говорит: что надо сделать именно ВОТ ТАК и всё будет НОРМАЛЬНО. Одно ясно ЧЁТКО: этот рудненский Центр защиты прав потребителей , просто элементарно СПАСАЕТ ( в прямом и фигуральном смысле) жизни жителей Рудного и чиновников вольно или невольно "связавшихся" с этим действительно "чёртовым" колесом.