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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37522
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высказывание президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА о Крыме в программе «Немцова. Интервью» стало причиной международного скандала. Опытный дипломат наверняка должен был просчитать последствия своей фразы, но ответил именно так. Почему?
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§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украина говорит аннексия(захват), а наш говорит нельзя так говорить, слово мол нехорошое. Прямой намек что мы одобряем сие происшествие. Хохлы правильно возмутились.
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§ ACROS
Re: Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 12.12.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аннексия - насильственное ПРИСОЕДИНЕНИЕ государством ЧАСТИ другого государства в ОДНОСТОРОННЕМ порядке. Разве было НАСИЛЬСТВЕННОЕ и в ОДНОСТОРОННЕМ порядке ? Граждане Украины ( жители Крыма) ДОБРОВОЛЬНО участвовали в референдуме - это первое. Второе - насилия со стороны русских властей в отношении жителей Крыма НЕ БЫЛО, никто их под дулом автомата не гнал на избир.участок. Значит процесс присоединения был: НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ И ДВУХСТОРОННИЙ. Второй Президент Токаев, как хитрый и опытный дипломат, следящий за своим "базаром" на 100 % прав и не юной и неускушенной в политике Немцовой сбить его с толку словесной казуистикой. Косово входило в состав Сербий, Косовары провели , несмотря на СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕРБИЙ, референдум о выходе из состава Сербии и весь мир поддержал Косово. Есть такое право в международной практике и оно закреплено в Уставе ООН: право нации и народностей на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. Косовары и крымчане успешно воспользовались таким правом. Каталонцам, шотландцам не дали воспользоваться таким правом. И думаю, что МИД Украины промолчит, не будет никого демарша Казахстану, потому что действительно АННЕКСИИ не было; было что то другое, типа: добровольного волеизлияния жителей Крыма, непонравившееся прежде всего администрации США.
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§ таноми52
Re: Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1395
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.12.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Есть такое право в международной практике и оно закреплено в Уставе ООН: право нации и народностей на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.


Вот вычитала неожиданную информацию:" ...присоединение ГДР к Западной Германии являлось – юридически, фактически, практически – аннексией! Согласно международному праву правительство ФРГ обязано было провести плебисцит среди жителей ГДР, прежде чем разрушать пограничные постройки и назначать своих начальников полицейских управлений где-нибудь в Саксонии. Куда уж РФ с Крымом угнаться за немцами! В случае с ГДР правительство ФРГ нарушило не только международное право, но и национальное законодательство. Еще при Конраде Аденауэре германские законники прописали – тогда еще в качестве заветной мечты – процедуру воссоединения двух (тогда трех – Западный Берлин был отдельным государственным образованием) немецких стран: органы власти на обеих территориях распускаются, проводятся выборы в учредительное собрание, которое уже и определяет государственное устройство единой Германии."
Почему же российский МИД не помуссировал этот факт в СМИ после того, как почти весь мир начал порицать Россию якобы за аннексию Крыма?
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4574
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Там все дело в новой трубе. ;-)
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.12.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот вычитала неожиданную информацию:" ...присоединение ГДР к Западной Германии являлось – юридически, фактически, практически – аннексией//





Вот сейчас с вами абсолютно согласен,фонтан не фонтан)

Есть факты следствий и судебных решений по офицерам ГДРовской армии которые отдавали приказы по отстрелу людей "прущих" через стену,судов над офицерами Штази следящих за гражданскими,казалось бы,два государства обьеденились какого фига теперь одни судят других?

А нет

Де юре обьеденились

Де факто одно го-во захватило другое
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§ Coopidon
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.12.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Вы сделали мне день!
Аннексия Америкой Аляски.
Что значит, они купили?
Проводился плебисцит среди эскимосов?
Да и кроме Аляски. 70% завоевано или куплено. Остальное отжали у индейцев.
:-o
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§ elektron
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Остальное отжали у индейцев.

Мексику забыли. :-o
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§ Coopidon
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.12.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мексику забыли.

И Канаду :-o
И остров Ньюфаундленд.
:-o
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§ elektron
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
И Канаду

Это уже сепаратисты :lol:
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§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4574
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан пока отстает в этом плане? :lol:
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§ Coopidon
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.12.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это уже сепаратисты

Сепаратисты это в Ирландии.
И в Испании.
Почему Югославию можно расколоть, а Грейтбритиан или Спайн- нельзя?
:-o
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§ elektron
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.12.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Почему Югославию можно расколоть, а Грейтбритиан или Спайн- нельзя?

Потому что если сильно захотеть, то всё можно, но...
Но если кто то не хочет, то неззя. ACROS в принципе детально описАл. ;-)
ПС: последний сатц, всё сказано :lol:

[Исправлено: elektron, 12.12.2019 - 18:54]
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§ Coopidon
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.12.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Единое Королевство Великобритания образовалось в 1707 году вследствие политического объединения королевств Шотландии и Англии; но ещё ранее, в 1603 году, король Шотландии Яков VI унаследовал престолы Англии и Ирландии в порядке личной унии (Яков I). В 1800 году Королевство Великобритания и Королевство Ирландия объединились, образовав Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии, которое после отделения от него в 1922 году Ирландского Свободного государства стало именоваться Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Однако, аннексия.
Где результаты народного голосования?
8-)
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§ Coopidon
Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.12.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
последний сатц, всё сказано

Однако, да!
Цитата:
ACROS:
непонравившееся прежде всего администрации США.

И тут, да!
И эта администрация, не даёт отделиться Техасу!
8-)
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