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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6862
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Примерно так же думают поставщики продукции о реализаторах.

Я не знаю что они там думают,но особо назойливых торговых представителей приходиться отшивать регулярно.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2186
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Формат гипермаркетов оказался на грани смерти. /




Странно зачем же их тогда строят пачками?)
Хотя не спорю в бытность проживания в ЧБ замечал что через каждые 10 метров магазины пятерочки м магнит стоят,но! Это не магазинчики у домов,это нормальные такие супермаркеты с 3-4 залами) магазинчиков у домов очень мало и в основном это специализированные также пивнухи либо булочные либо хоз товары


Да и в каждом районе по центру ТЦ размером с наш астыкжан, так что за город ехать не надо)

Надо пиво,выбежал вечером в магнит или красное и белое напротив

На выходные дабы походить присмотреться поехал в ТЦ которые через 4 остановки от дома

Удобно)


Сетевые корпорации просто своим брендом выдавливают частные магазинчики у дома а так это также СМ

Как МакДон в США в свое время выдавил семейные кафетерии и закусочные
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 660
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По поводу ассортимента-это спорный вопрос.

Yorik, вот еще одному товарищу необходимо попытаться открыть глаза.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Широка страна моя родная.
Строк пустых куча.
Размер постов на А4.
О других думай.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6427
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России по случаю дня конституции смотрю
Из палат номер шесть выпустили.
Надеюсь только на день.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


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Сообщений: 10920
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно, когда в одной далёкой стране День конституции, в другой стране на местном форуме пронумерованных спецкоментаторов форумного легкого поведения с панели домой не пускают! :lol:

Потерпите немного!
Скоро можно будет сдать свои нумерочки и пойти отдохнуть от Дня конституции в другой стране! :lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10920
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и ещё чтоб не сильно огорчать пронумерованных, которых сюда вытащили сегодня, и у которых доступ только на НГ для комментирования, тихонько так только во флудилке напишу.
День конституции в России не является выходным днем. :lol:
Если что на усиленное стояние в НГ вам нуно выходить на панель с номерками в следующие дни, которые являются красными в календаре:
с 1 по 8 января — Новогодние каникулы;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.

Если плохо с памятью, попросите разрешения по данному важному поводу, чтоб не путаться, воспользоваться принтером. :lol:
Есть ещё 7 ноября, который теперь не красный день, но отмечается по традиции и не только коммунистами! :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=6kkrV0f6gKU
:lol: :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18098
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
День конституции в России не является выходным днем.

Эх, Вы. У вас даже дня Первого Президента - нет... :lol: :-o
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