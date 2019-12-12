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≡ «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 декабря в экономическом суде и они, и исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно. Команда рисковых катальщиков таким образом набирается. Но на разрешении суда стоит вопрос, заработает ли когда-нибудь скандальный аттракцион.
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* Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приглашаем "НГ" на заседание административного суда Рудного 19 декабря
ЦЗПП г. Рудного
ЦЗПП г.Рудного
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* Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вижу ТоболИнформ и глав. реда Сергазинову в кадре.... Или ошибся? Где хоть одна публикация коммунистической прокладки? Или только топят - что следствие всё не тех и ни так закрывает?... Коммунисты мля...))))))
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