Серый волк «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного #9





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 20:47 И конечно в продолжение предыдущей темы и для увеличения посещаемости колеса с заключёнными обязательно нужен музей колеса!

Как известно науке, откуда появилось первое колесо документально неизвестно, изображения повозок датируются по всему миру пятым - четвёртым тысячелетием до нашей ЭРЫ!

Из рисунков и останков в Месопотамии, Румынии, на просторах Северного причерноморья и даже на Урале.

А во втором тысячелетии до нашей эры на Урале уже во всю использовали колесо с спицами,

которое из-за близости вполне могло докатываться и до этих мест.

Абсолютно неизвестно кто и когда украл первое колесо, но обязательно нуно в районе колеса хорошо копнуть. Там обязательно должны найтись черепки древних жителей с изображением колеса!

В музее можно транслировать через камеры увлекательные экскурсии заключенных из кабинок, где они будут вдохновенно рассказывать об истории колеса и истории воровства колеса.

Естественно за хорошую порцию китайской лапши!



В заключении посетители будут наблюдать как в колесе обитатели аппетитно поглощают заветную лапшу.



Для прогулок заключённых, (ну не звери же мы)

Можно будет использовать другое колесо.

Ну типа беличьего, где заключённые бегая в колесе будут бегая в колесе компенсировать городу электроэнергию на своё достопочтенное содержание до посадки в колесо и в процессе.

