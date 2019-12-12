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≡ «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37521
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 декабря в экономическом суде и они, и исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно. Команда рисковых катальщиков таким образом набирается. Но на разрешении суда стоит вопрос, заработает ли когда-нибудь скандальный аттракцион.
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§ Butch
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
еще большая дурость будет, если теперь разберем его.

Эт правильно! Нехай стоит где стоит. Кабинки поснимать, как-нибудь замысловато огоньки-фонарики на ём развесить. Пущай вращается.
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§ директор пляжа
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 326
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 12.12.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Нехай стоит где стоит.

и обязательно найдутся те кто его запустит.;-)
пример,
Вон по Герцена построили пятиэтажки, тех этаж замуровали, так ничего, через год с небольшим пристроили и все счастливы)
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§ Victor Yang
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12274
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы работали по утвержденной ПСД, с соблюдением всех регламентов, - настаивала представитель подрядчика

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37056

На каком этапе и на каком основании была заменена модель колеса?
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§ abaika95
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2186
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.12.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас Сталкер придет порядок наведёт)

Расскажет кто где неправ)


А вообще действительно,почему нельзя оставить колесо? Если подвести все характеристики под норму,заказать экспертизу,ТБшников,пусть все обследуют дадут заключение) и хай крутится колесо
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§ сайлау курманов
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня больше всего в этой связи беспокоит, куда смотрят те , кто по должности должны всё это блюсти; финпол, технадзор и прочие. Почему один Гиньятов должен этих самых тыкать и указывать. Не уж то эти самые 330 лямов разбежались по кабинетам и все набрали в рот воды начиная Акимы и другие. Я просто в шоке!
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§ maxsaf
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4567
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и хай крутится колесо

Первую бригаду причастных - посадить в полном составе, в том числе принимавших оплату за покатушки - а дальше видно будет. :-)
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§ maxsaf
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4567
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Почему один Гиньятов должен этих самых тыкать и указывать.

Тоже задавал этот вопрос. Вывод весьма печальный.
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§ Серый волк
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10920
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый суд! Прохвосты сами себе определили место.
По 15 лет им кататься в этих кабинках с конфискацией. :lol:

Надеюсь всем прохвостам кабинок хватит.
Цитата:
maxsaf: ервую бригаду причастных - посадить в полном составе, в том числе принимавших оплату за покатушки - а дальше видно будет.
Обязательно в полном составе, включая тех чинушек, пока все места не будут заняты, чтоб не впустую вращалось. :-)
Дальше можно будет брать плату небольшую с пришедших поглядеть на этот атракцион жителей и гостей города. С кормёжкой заключенных колеса билет на пять тенге дороже :lol:
Вокруг можно будет сделать выставку конфискованного имущества и продавать на неё билеты. Нужно же как-то государсту возвращать украденное у него! :lol:
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§ Серый волк
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10920
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И конечно в продолжение предыдущей темы и для увеличения посещаемости колеса с заключёнными обязательно нужен музей колеса!
Как известно науке, откуда появилось первое колесо документально неизвестно, изображения повозок датируются по всему миру пятым - четвёртым тысячелетием до нашей ЭРЫ!
Из рисунков и останков в Месопотамии, Румынии, на просторах Северного причерноморья и даже на Урале.
А во втором тысячелетии до нашей эры на Урале уже во всю использовали колесо с спицами,
которое из-за близости вполне могло докатываться и до этих мест. :-)
Абсолютно неизвестно кто и когда украл первое колесо, но обязательно нуно в районе колеса хорошо копнуть. Там обязательно должны найтись черепки древних жителей с изображением колеса!
В музее можно транслировать через камеры увлекательные экскурсии заключенных из кабинок, где они будут вдохновенно рассказывать об истории колеса и истории воровства колеса.
Естественно за хорошую порцию китайской лапши!
:lol:
В заключении посетители будут наблюдать как в колесе обитатели аппетитно поглощают заветную лапшу.

Для прогулок заключённых, (ну не звери же мы) :lol:
Можно будет использовать другое колесо.
Ну типа беличьего, где заключённые бегая в колесе будут бегая в колесе компенсировать городу электроэнергию на своё достопочтенное содержание до посадки в колесо и в процессе.
:lol:
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§ Серый волк
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10920
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На каком этапе и на каком основании была заменена модель колеса?

В августе 2018 года. В этом вопросе разбираются органы уголовного преследования.
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* Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сейчас Сталкер придет порядок наведёт)

Сталкер отдал карт бланш органам уголовного преследования...))))) И сам ждёт - как там духа хватит правильно разрешить этот вопрос...
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* Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если подвести все характеристики под норму,заказать экспертизу

ЗАКОННЫЙ технадзор это никогда не подпишет. Поэтому - снос!
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* Сталкер
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно// - недоработка следствия. Чего это они ещё на свободе ходят?!...
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