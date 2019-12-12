|Уважаемый суд! Прохвосты сами себе определили место.
По 15 лет им кататься в этих кабинках с конфискацией.
Надеюсь всем прохвостам кабинок хватит.
Цитата:
maxsaf: ервую бригаду причастных - посадить в полном составе, в том числе принимавших оплату за покатушки - а дальше видно будет. Обязательно в полном составе, включая тех чинушек, пока все места не будут заняты, чтоб не впустую вращалось.
Дальше можно будет брать плату небольшую с пришедших поглядеть на этот атракцион жителей и гостей города. С кормёжкой заключенных колеса билет на пять тенге дороже
Вокруг можно будет сделать выставку конфискованного имущества и продавать на неё билеты. Нужно же как-то государсту возвращать украденное у него!