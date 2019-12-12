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§ NG.kz
Оденем «голые» трубы. Бедно и не славно на Кочубея
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37520
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об открытых трубах возле нескольких домов по ул. Кочубея «НГ» сообщил житель Костаная Владимир ЧИРКОВ.

- Я живу на этой улице недавно, но регулярно вижу открытые участки труб, - отметил он.
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§ Серый волк
Re: Оденем «голые» трубы. Бедно и не славно на Кочубея
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10915
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимают жители чутких стараний чиновников.
Им уже котороый год сказочную жизнь в музее строят.
А они не понимают!
Жить в инсталляции музея "Проскакали Мамай с Кочубеем" невероятно круто!
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§ abaika95
Оденем «голые» трубы. Бедно и не славно на Кочубея
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2186
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.12.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жить в инсталляции музея "Проскакали Мамай с Кочубеем" невероятно круто!//



Ну вот давно не виделись)

У вас на новой родине по другому? И все трубы чин по чину укрыты наверно?) А может и нет) Пруфы нужны?)
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§ Серый волк
Оденем «голые» трубы. Бедно и не славно на Кочубея
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10915
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 19:35
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