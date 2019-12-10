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§ NG.kz
Космические цифры от КТЭК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37520
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день редакция. Хочется рассказать и так скажем "пролить свет" на организацию, деяний которой конца и края нет. Мкр. юбилейный, новостройка дом № 38. 1-комнатная квартира - 32,6 квадратных метра.
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§ Козлов я
Re: Космические цифры от КТЭК
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.12.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Re: Космические цифры от КТЭК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6426
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в начале месяца на каспи появляются цифры переплаты/недоплаты,
цифры за тепло за месяц выставляются на каспи числа 6-7,
но они там неправильные, включают в себя переходные суммы,
на сайте ктека квитанция вот только сегодня появилась,
с цифрой за тепло.
я лично делаю так.
цифры по счетчикам снимаю 1 числа месяца,
и как только появляется цифра за месяц за тепло,в квитанции ктека на сайте,вбиваю показания счетчиков(текущие и предыдущие),плюс цифра за тепло, плюс ежемесячный платеж за счетчик.
ну у вас без счетчика метры х на их цифру.
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§ zed
Re: Космические цифры от КТЭК
zed

Модератор
(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 31.05.12
Отправлено: 10.12.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И каждый месяц начисляют неустойку за отопление 5-7 тг, хотя всё оплачивается во время. Дозвониться и узнать причину нереально. Вроде мелочь, но если помножить на количество плательщиков в Костанае, сумма выходит нехилая...
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§ Серый волк
Re: Космические цифры от КТЭК
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10915
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.12.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас там космических масштабов швейная фабрика трудится.
Шьёт копеечные куртки неустанно по утверждениям вашего очень правильно считающего Архимеда.
Ими можно дом оббить для утепления по кругу, и вообще от услуг этого теплового прохвоста отказаться.
Куртки же теплые, фуфло премьер мимистру предлагать не будут!
:lol:
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