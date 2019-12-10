alex_60 Re: Космические цифры от КТЭК #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6426

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:53 в начале месяца на каспи появляются цифры переплаты/недоплаты,

цифры за тепло за месяц выставляются на каспи числа 6-7,

но они там неправильные, включают в себя переходные суммы,

на сайте ктека квитанция вот только сегодня появилась,

с цифрой за тепло.

я лично делаю так.

цифры по счетчикам снимаю 1 числа месяца,

и как только появляется цифра за месяц за тепло,в квитанции ктека на сайте,вбиваю показания счетчиков(текущие и предыдущие),плюс цифра за тепло, плюс ежемесячный платеж за счетчик.

ну у вас без счетчика метры х на их цифру.