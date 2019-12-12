NG.kz Сначала в Костанае, потом в Аркалыке - когда сделают реконструкцию аэропортов в двух городах



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:01 - В этом году завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Костанай» на общую сумму 9,2 млрд тенге, - напомнил Олжас Нургалиев. - Её длина увеличилась на 300 м и составила 2 814 м. Ширина увеличилась на 15 м и составила 60 м.

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