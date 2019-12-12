сайлау курманов Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3323

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:56 Меня больше всего в этой связи беспокоит, куда смотрят те , кто по должности должны всё это блюсти; финпол, технадзор и прочие. Почему один Гиньятов должен этих самых тыкать и указывать. Не уж то эти самые 330 лямов разбежались по кабинетам и все набрали в рот воды начиная Акимы и другие. Я просто в шоке!