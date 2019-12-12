abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7052





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2186

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:56 Цитата-//Формат гипермаркетов оказался на грани смерти. /









Странно зачем же их тогда строят пачками?)

Хотя не спорю в бытность проживания в ЧБ замечал что через каждые 10 метров магазины пятерочки м магнит стоят,но! Это не магазинчики у домов,это нормальные такие супермаркеты с 3-4 залами) магазинчиков у домов очень мало и в основном это специализированные также пивнухи либо булочные либо хоз товары





Да и в каждом районе по центру ТЦ размером с наш астыкжан, так что за город ехать не надо)



Надо пиво,выбежал вечером в магнит или красное и белое напротив



На выходные дабы походить присмотреться поехал в ТЦ которые через 4 остановки от дома



Удобно)





Сетевые корпорации просто своим брендом выдавливают частные магазинчики у дома а так это также СМ



Как МакДон в США в свое время выдавил семейные кафетерии и закусочные