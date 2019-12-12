директор пляжа Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 326

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:12 Цитата: Butch:

Нехай стоит где стоит.

и обязательно найдутся те кто его запустит.

пример,

Вон по Герцена построили пятиэтажки, тех этаж замуровали, так ничего, через год с небольшим пристроили и все счастливы)