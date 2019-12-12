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§ NG.kz
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37516
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 декабря в экономическом суде и они, и исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно. Команда рисковых катальщиков таким образом набирается. Но на разрешении суда стоит вопрос, заработает ли когда-нибудь скандальный аттракцион.
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§ Butch
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
еще большая дурость будет, если теперь разберем его.

Эт правильно! Нехай стоит где стоит. Кабинки поснимать, как-нибудь замысловато огоньки-фонарики на ём развесить. Пущай вращается.
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§ директор пляжа
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 326
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 12.12.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Нехай стоит где стоит.

и обязательно найдутся те кто его запустит.;-)
пример,
Вон по Герцена построили пятиэтажки, тех этаж замуровали, так ничего, через год с небольшим пристроили и все счастливы)
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* Victor Yang
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12274
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы работали по утвержденной ПСД, с соблюдением всех регламентов, - настаивала представитель подрядчика

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37056

На каком этапе и на каком основании была заменена модель колеса?
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