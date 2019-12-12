Чтобы алкоголь не ушел в землю, где он может нанести вред природе



В департаменте юстиции пояснили, что в скором времени будут уничтожать поддельную спортивную одежда, продаваемую под фирменным брендом Adidas, и поддельный шампунь, реализуемый под маркой Procter&Gamble.

