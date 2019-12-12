abaika95 Re: Амстердам с варениками #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2180

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:56 Цитата-//Вспомнила амстердамские бары и кафе, гигантские бутерброды с рыбой и сладко-сливочным хреном, килограммовые стейки, печеную картошку в корочке из пряностей, необыкновенной вкусноты картофель фри, солнечного цвета ломтики эдама помоложе и более темный выдержанный сыр - крошливый, с карамельным вкусом, который так хорош со светлым пивом.//









Фигасе у нас журналисты шикуют)









Цитата-//Наш обед обошелся нам в пять с небольшим тысяч тенге.//





Хотелось бы конкретно разбивку цен по блюдам,но раз общая сумма есть то в среднем по 1700 теге за мясное блюдо, по 500 тнг за морс и около 600 может за нарезку)



Судя по оценкам за вкус и интерьер



Не стоит того)







Спасибо за обзор!