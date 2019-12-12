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§ NG.kz
Амстердам с варениками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37516
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подают такое в Костанае. С недавних пор. На фасаде заведения, которое называется Amsterdam, еще висит растяжка «Мы открылись». А открылось не что-нибудь, а лаунж-бар. Любопытство меня заело. И я, забыв, что именно оно, по литературным данным, сгубило кошку, изменила своему обыкновению не посещать новорожденный общепит. Сама в «Амстердам» отправилась. Еще и подругу уговорила пойти поесть.
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§ юля елиссева
Re: Амстердам с варениками
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.12.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/Нарезка по-кавказски оказалась просто нарезкой: огурцы, помидоры, немного сладкого перца, салатный лист./- , да Кавказе любой овощной салат подают именно так - просто нарезанные огурцы и помидоры, без всяких заправок. Но, следует учитывать что вкус тех самых помидоров и огурцов не требует каких либо улучшений. Местные кавказские овощи и без того вкусные. Но, то на Кавказе. В Кустанае, среди зимы, вкусных свежих овощей явно не найти.
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§ abaika95
Re: Амстердам с варениками
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2180
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.12.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вспомнила амстердамские бары и кафе, гигантские бутерброды с рыбой и сладко-сливочным хреном, килограммовые стейки, печеную картошку в корочке из пряностей, необыкновенной вкусноты картофель фри, солнечного цвета ломтики эдама помоложе и более темный выдержанный сыр - крошливый, с карамельным вкусом, который так хорош со светлым пивом.//




Фигасе у нас журналисты шикуют)




Цитата-//Наш обед обошелся нам в пять с небольшим тысяч тенге.//


Хотелось бы конкретно разбивку цен по блюдам,но раз общая сумма есть то в среднем по 1700 теге за мясное блюдо, по 500 тнг за морс и около 600 может за нарезку)

Судя по оценкам за вкус и интерьер

Не стоит того)



Спасибо за обзор!
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§ юля елиссева
Re: Амстердам с варениками
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что обзор общепита появился, после нескольких подряд номеров бесполезных рецептов. Но, где же фотки блюд? Где фото интерьера? Наверное, надо Доре взять в помощницы молодую инстадиву, которая бы фотографировала блюда на смартфон, перед тем, как их поглотит Дора.
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§ drakon
Re: Амстердам с варениками
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18097
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.12.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Где фото интерьера?

Согласен, где фото?
Ведь можно просто - загдянуть,
написАть, ничего не заказывая... :lol:
Получается какие то - заказные
обзоры... :lol: :oops:
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§ юля елиссева
Re: Амстердам с варениками
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.12.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фигасе у нас журналисты шикуют

а что нурлыботам платят мало? бросай тогда свою никчемную работу! иди работать журналистом!
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§ Rexyn
Re: Амстердам с варениками
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 178
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 12.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
где же фотки блюд?

Цитата:
drakon:
Согласен, где фото?


Добавили несколько фото
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§ юля елиссева
Re: Амстердам с варениками
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.12.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Добавили несколько фото

рада, что обратная связь с аудиторией работает.
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