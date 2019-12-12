3DO Re: Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в... #1





(Пользователи) Сообщений: 1991

Регистрация: 14.11.07 (Пользователи) Отправлено: - 12:33 Цитата: "Казахстанцы в мессенджерах рассылают видео"

Читай как: умственные способности этих казахстанцев стремительно падают из раза в раз, процесс уже необратим.



Цитата: "Срочно"

Не так, надо СРОЧНААААаа!!11!



Цитата: "в школе № 7"

Ну так в школе №7 какого города?



Цитата: "было снято в Новосибирске"

Ну и классика. слышу звон, да не знаю где он. Главное сами впасть в панику и посеять ее дальше. Бл*дь, когда за репосты этого го*на уже уголовку введут для каждого репостнувшего.