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§ NG.kz
Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы в мессенджерах рассылают видео, на котором запечатлен мальчик, находящийся в неадекватном состоянии. Предположительно, учащийся младших классов.
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§ 3DO
Re: Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в...
3DO


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Сообщений: 1991
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Казахстанцы в мессенджерах рассылают видео"
Читай как: умственные способности этих казахстанцев стремительно падают из раза в раз, процесс уже необратим.

Цитата: "Срочно"
Не так, надо СРОЧНААААаа!!11!

Цитата: "в школе № 7"
Ну так в школе №7 какого города?

Цитата: "было снято в Новосибирске"
Ну и классика. слышу звон, да не знаю где он. Главное сами впасть в панику и посеять ее дальше. Бл*дь, когда за репосты этого го*на уже уголовку введут для каждого репостнувшего.
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§ alex_60
Re: Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь знаю какая дрянь еще в мире есть.
ну я то ладно.
а школяры..ты снюсы то хоть раз жевал...
неаа..а я жевал,классная штука..
попробуй.не пожалеешь..кайфа словишь..
про них даже в газете писали...
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§ Butch
Re: Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.12.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё-та ничего не понятно в этом видео. Что показать-то хотели? Свою недееспособность?
Лупить надо было "до", "во время" и "после" чтобы умел отличать трамвайную ручку от некоего иного предмета и не хотелось "конфеток" от сомнительного окружения. Ах ну да! Простите! Надо видосики снимать и на ютупчик заливать, воспитанием некогда заниматься! Понимаю!
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