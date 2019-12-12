Цитата: Butch:

А если я захожу в такой большой магазин и всё-равно не могу найти и купить то что хотел бы

Тут нужно понимать, что "обычные" сети (СМ, ГМ - не важно) все-таки рассчитаны на среднего, обычного потребителя. И ассортимент соответственно будет больше или меньше - но "обычный". И если Вы желаете каких-то эксклюзивных вещей - с этим будет сложно, тем более в нашем небольшом городе. Вкладываться в дорогой и низкооборачиваемый товар никто не будет. В РФ например есть сеть "Азбука вкуса" - для ценителей вроде Вас. Сеть небольшая, только в московском регионе, и позиционируется именно как сеть с качественным и нестандартным ассортиментом. Конечно, с соответствующим уровнем цен - это не Магнит или Пятерочка... У нас в Астане (тогда еще Астане) и Алматы делались попытки открывать что-то похожее, но пока эти попытки особым успехом не отличаются - траффика нет, соответственно и оборота...