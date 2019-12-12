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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.12.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я на это и рассчитываю

Ааааа! Провоцируете, хотите чтобы забанили ;-) Та не стесняйтесь, так скажите шоб закрыл варежку. Я в этом плане послушный ;-)
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12273
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И на аватарке там никакой исторической личности, это моя фотка, обработанная редактором.


Ага.


Я уже который раз на те же грабли наступаю. Больше не буду.
Цитата:
Yorik:
Яркий пример - Подсолнух

Так он же работает - не закрылся пока.
Цитата:
3DO:
а когда собственно Е. В. Петросян стал считаться синонимом низкосортных и просто плохих шутеек?

Точной даты не скажу, но очень давно. Вероятно, с распространением интернета на постсоветском пространстве. И дело не в низкосортности даже, а в неактуальности.

[Исправлено: Victor Yang, 12.12.2019 - 13:03]
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.12.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А если я захожу в такой большой магазин и всё-равно не могу найти и купить то что хотел бы

Тут нужно понимать, что "обычные" сети (СМ, ГМ - не важно) все-таки рассчитаны на среднего, обычного потребителя. И ассортимент соответственно будет больше или меньше - но "обычный". И если Вы желаете каких-то эксклюзивных вещей - с этим будет сложно, тем более в нашем небольшом городе. Вкладываться в дорогой и низкооборачиваемый товар никто не будет. В РФ например есть сеть "Азбука вкуса" - для ценителей вроде Вас. Сеть небольшая, только в московском регионе, и позиционируется именно как сеть с качественным и нестандартным ассортиментом. Конечно, с соответствующим уровнем цен - это не Магнит или Пятерочка... У нас в Астане (тогда еще Астане) и Алматы делались попытки открывать что-то похожее, но пока эти попытки особым успехом не отличаются - траффика нет, соответственно и оборота...
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.12.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так он же работает - не закрылся пока

Он уже дробился, менял собственников, уменьшилась площадь. В целом, это довольно мелкий игрок на нашем рынке СМ, некоторые традиционные магазины имеют бОльший оборот...
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12273
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
В целом, это довольно мелкий игрок на нашем рынке СМ

Ну это видно - всего лишь одна точка. Да и место мне кажется непроходимым.

Спасибо за интересный и познавательный обзор темы!

[Исправлено: Victor Yang, 12.12.2019 - 14:00]
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Страница 470 из 470«1...468469470
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