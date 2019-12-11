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≡ Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, на ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ Маркс
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Как в советское время с добавлением туалетной бумаги

Вы сейчас развалили самый главный пункт либерастов по обвинению СССР в нечеловеческих условиях существования. Они же всегда утверждали, что туалетной бумаги в СССР не было. Значит все-таки была.
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§ abaika95
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
abaika95


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Сообщений: 2180
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.12.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Как в советское время с добавлением туалетной бумаги, или из хвостов, жил, шкуры и гениталий, разбавленных соевым порошком?/


Любил в детстве читать Мифы древней Греции
под авторством Куна)

Но современные мифы куда интереснее оказывается)

Давайте разберемся

Миф 1
Колбаса в союзе вся была из туалетной бумаги и хвостов и шкур (запомнили)


Миф 2

Колбасы в союзе вообще не было,все прилавки стояли абсолютно пустые и только в больших мегаполисах иногда "выкидывали" пару банок баклажанной икры


Возникает продовольственный парадокс

Если колбаса была из бумаги почему ее тогда не было?) Бумаги нехватало?
Тогда куда девалась бумага?
На издание 100тыс. Экземпляров советского романа "Бруски" или роман-газеты?
Может быть

Тогда извините спросить где было все мясо? Раз на колбасу шли хвосты и шкуры

Логичным выводом будет что мяса должно быть полно раз его не использовали на колбасу

Но нет миф 2 прямо указывает на то что прилавки были пусты


Тогда в вообще ничего не понятно)


Кто врёт?

Сочинитель мифа 1?
Или 2?
Или это может вообще один человек?

[Исправлено: abaika95, 12.12.2019 - 10:47]
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§ Маркс
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тогда извините спросить где было все мясо? Раз на колбасу шли хвосты и шкуры

Одно время подрабатывал в столовке, поэтому могу с уверенностью бывалого человека сказать, что на котлеты поступало специальное котлетное мясо, перекрутить которое на домашней мясорубке было нереально, потому что оно было довольно-таки жилистое. Поэтому тырить его в первоначальном виде не имело никакого смысла, как бы обидно это не было. Но на промышленной оно молотилось влет и вот этот фарш уже можно было взять домой, потому что он был гораздо вкуснее мякоти, перекрученной в домашних условиях. Видимо поэтому считалось, что на колбасу идет некачественное мясо из шкур и хвостов. Но это было нормальное мясо для колбасы в отличие от сегодняшней сои и пластика.
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§ юля елиссева
Re: Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в...
юля елиссева


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Сообщений: 1464
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.12.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
утверждали, что туалетной бумаги в СССР не было

Туалетная бумага была, но почти вся она шла в качестве наполнителя в колбасу, поскольку сою в СССР практически не выращивали. Советские люди подтирались газетами. У нас в семье в качестве туалетной бумаги использовались газеты "Ленинский путь" и "Гудок". Газеты "Дружные ребята", а потом "Пионерскую правду", я подшивала и не давала пускать в расход.
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§ kbkz1980
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
kbkz1980


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Сообщений: 4556
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тогда извините спросить где было все мясо?

Я конечно козявкой в те времена была.
Но с 7 лет знала где и по чём купить))
Мясо было в магазе в слюде расфасовано по 1 кг
С косточкой 1р95коп
Филе 3р 30коп
Утки по пол тушку
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§ 3DO
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
3DO


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Сообщений: 1991
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хвала Ктулху, что не застал в сознательном возрасте всех этих кошмаров и ужасов Союза. Вместо колбасы жрали туалетную бумагу (надеюсь не использованную). Одежду шили из подобранных по пути на фабрику подорожника, крапивы и лопуха. Врачи лечили все болезни эвтаназией. Учителя преподавали по глиняным табличкам. Секса как явления вообще не было. Как жили, не понимаю. Ужос.
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§ alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


не,ну я понимаю, страна великой степи, место много.
но так широко, с таким количеством пустых строк....
у вас не включен режим (для слабовидящих"?
или там между строк что то написано?
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§ alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
шла в качестве наполнителя в колбасу


вранье. все делалось по ГОСТУ.
в госте бумаги не было.
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