abaika95 Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае? #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2180

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:46 Цитата-//Как в советское время с добавлением туалетной бумаги, или из хвостов, жил, шкуры и гениталий, разбавленных соевым порошком?/





Любил в детстве читать Мифы древней Греции

под авторством Куна)



Но современные мифы куда интереснее оказывается)



Давайте разберемся



Миф 1

Колбаса в союзе вся была из туалетной бумаги и хвостов и шкур (запомнили)





Миф 2



Колбасы в союзе вообще не было,все прилавки стояли абсолютно пустые и только в больших мегаполисах иногда "выкидывали" пару банок баклажанной икры





Возникает продовольственный парадокс



Если колбаса была из бумаги почему ее тогда не было?) Бумаги нехватало?

Тогда куда девалась бумага?

На издание 100тыс. Экземпляров советского романа "Бруски" или роман-газеты?

Может быть



Тогда извините спросить где было все мясо? Раз на колбасу шли хвосты и шкуры



Логичным выводом будет что мяса должно быть полно раз его не использовали на колбасу



Но нет миф 2 прямо указывает на то что прилавки были пусты





Тогда в вообще ничего не понятно)





Кто врёт?



Сочинитель мифа 1?

Или 2?

Или это может вообще один человек?



[Исправлено: abaika95, 12.12.2019 - 10:47]