Цитата: Yorik:

Более того - об этом вообще не говорили. Верну Вас в лоно обсуждения: Вы имели неосторожность соврать про то, что Поставщики "ПО БЛАТУ" забирают в СМ товар с истекающим сроком годности и продают в обычные магазины.

Вот мне жена, работающая в акимате, выделила участок в центре города под строительство, но это она сделала не по БЛАТУ, а потому что у нас с ней подписан брачный контракт. По сути это просто вопрос терминологии, по блату поставщики забирают товар или договорились и подписали бумагу, от этого суть действия не меняется.

Почему-то маленьким магазинам не удается подписать с поставщиками такие меморандумы, раз они беспредельно распихивают туда просрочку, а это означает неравные права на рынке.

Цитата: Yorik:

Просто так, для общего развития Вам: объем продаж на Складской за последние 10-12 лет снизился почти вдвое. Конечно, по разным категориям товаров снижение разное, я усредняю, для младенцев

Откуда такие сведения? Ну да не важно, даже если бы я был младенцем, то легко бы понял, что объем продаж на складской снизился не из-за открытия супермаркетов, а потому, что упала покупательская способность населения. Это элементарно считается по изменению курса доллара, который как раз обесценился примерно вдвое за указанный Вами период.

Цитата: Yorik:

смысл в том, что покупатель даже при прочих равных условиях проголосует за сервис, комфорт, тепло, светло, удобную парковку и т.д.

Господи(с)! Сервис - это стояние в бесконечных очередях на кассе, где пока посчитают очередную корзину можно успеть родить и вырастить ребенка? Сервис - это когда тебе в двухметровую ленту чека в суете, шуме и гаме впендюривают пересортицу или добавляют лишнюю единицу товара?

Нормальный сервис - это спокойствие, знакомые лица продавцов, обмен новостями во время обслуживания, индивидуальный подход, а в СМ эти радости недоступны.

Парковка - так она в магазине у дома не нужна, а на рынке и на складской тоже с этим нет никаких проблем. Тепло и светло сейчас везде, кроме, пожалуй, уличной торговли, но зато летом на улице гораздо лучше, чем в помещении.

Цитата: Yorik:

а если ему еще предложить несравнимо бОльший ассортимент и интересные промопредложения

На бОльший ассортимент и акционные товары нужно тратить больше денег, на это и расчитаны супермаркеты, чтобы ударить по людским инстинктам и пропихнуть ненужный человеку товар в яркой упаковке. А потом приходится все это купленное по акции съедать и выпивать, хотя в планах был пункт - похудеть и сэкономить деньги на что-нибудь действительно нужное.

Цитата: Yorik:

Честно говоря, дискуссия начинает терять смысл: я уважаю Вас и не могу вновь и вновь тыкать Вас носом в объективные, проверяемые вещи и факты, не думаю что и Вам это будет приятно...

Да, приятно было пообщаться, спасибо. Хотя Вы меня ни в одном вопросе не переубедили и я до сих пор считаю супермаркеты вредными и потенциально опасными заведениями как с точки зрения беспрепятственного доступа к товарам, так и с точки зрения давления на человеческие инстинкты, имеющего целью поддержку и развитие безумного потребительства.



[Исправлено: Маркс, 12.12.2019 - 10:08]