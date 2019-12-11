/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Призерами конкурса «WorldSkills Kazakhstan 2019» стали студенты из Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Призерами конкурса «WorldSkills Kazakhstan 2019» стали студенты из Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финал республиканского чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan 2019» проходил в Нур-Султане. Наш регион представляли четверо студентов Костанайского политехнического высшего колледжа (КПВК), победители областного этапа.
Читать новость

§ maxsaf
Re: Призерами конкурса «WorldSkills Kazakhstan 2019» стали...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4560
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В этом году Владислав заканчивает учёбу и планирует уехать в США, где есть большие возможности развития навыков веб-разработчика.

Ну что тут скажешь :-)
Профайл

§ Coopidon
Re: Призерами конкурса «WorldSkills Kazakhstan 2019» стали...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.12.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну что тут скажешь

Что скажешь.
Скажешь, разовьется и приедет обратно.
В Кз.
8-)
Да и потом. В США же, а не в Канадский округ Британская Колумбия.
Видать, в США круче, чем где-нибудь- Канада
:oops:
Профайл

§ maxsaf
Призерами конкурса «WorldSkills Kazakhstan 2019» стали студенты из Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4560
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
разовьется и приедет обратно. В Кз.

Я сразу так и подумал ))

Цитата:
Coopidon:
округ Британская Колумбия

Ну, дыра дырой ))
Профайл

* директор пляжа
Re: Призерами конкурса «WorldSkills Kazakhstan 2019» стали...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 12.12.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
она не соответствовала нормам по ширинЫ и высотЫ.

падежи, автор, падежи...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Маркс

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 3
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх