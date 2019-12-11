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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6419
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек года.
Несколько дней назад издание Time опубликовало шорт-лист премии. Туда вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, а также участники акций протеста в Гонконге.
И вот результат.
Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.//


А в 38 был Гитлер человеком года)

И это после всех аншлюсов)

Хороший у редакции вкус на "знаменитых" людей)
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* Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6856
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Все верно. Довольно активно там растет формат маленьких "Пятерочек", "Магнитов".

Цитата:
Yorik:
И тут верно. Именно поэтому формат "магазин у дома" не отмирает полностью, он "усыхает": на пиве, сигаретах, кило картошки и пакете молока оборот мизерный...

Так всё таки растёт или усыхает,вы уж определитесь.
200 м2 вполне достаточно, что бы разместить вполне приличный ассортимент ежедневно покупаемых товаров,ну а раз в неделю можно и в ГМ или СМ съездить,хотя опять же придётся потратить целый выходной на закуп .
В небольшом провинциальном городе вроде нашего это конечно ещё актуально всей семьёй побродить с тележкой между стеллажей,у нас даже есть мазохисты которые умудряются на складской в розницу закупаться,их посылают,но они всё равно упорно просят свою банку горошка и одну селёдку из ведра.
А между тем американца очень ценящие своё свободное время заказывают продукты прям в холодильник
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4553
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
нас даже есть мазохисты которые умудряются на складской в розницу закупаться,их посылают,но они всё равно упорно просят свою банку горошка и одну селёдку из ведра.

)))))
Таких людей не переубедить.
Масса свободного времени,вот и шуршат на складской с поштучной покупкой.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 393
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.12.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кружок очумелые ручки имени Филипа Котлера.
Цитата:
kbkz1980:
))))) Таких людей не переубедить. Масса свободного времени,вот и шуршат на складской с поштучной покупкой.

Лиля, а вы селедку бочками закупаете?
Я интересуюсь, и где вы её храните?
Поделитесь советом!
А то я, по старинке.
Сначала на автобусе на Складскую. Берешь там одну/две селедки- как сторгуешься, насколько денег хватит.
Потом быстро, чтобы селедка не замерзла, на такси в Март, за шубой. Потом пехом, по дороге на 2 Кустанай, к Добринцову. За майонезом и свеклой.
И вуаля!
Сельдь под шубой-готова
:-o
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* Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


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Сообщений: 645
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Более того - об этом вообще не говорили. Верну Вас в лоно обсуждения: Вы имели неосторожность соврать про то, что Поставщики "ПО БЛАТУ" забирают в СМ товар с истекающим сроком годности и продают в обычные магазины.

Вот мне жена, работающая в акимате, выделила участок в центре города под строительство, но это она сделала не по БЛАТУ, а потому что у нас с ней подписан брачный контракт. По сути это просто вопрос терминологии, по блату поставщики забирают товар или договорились и подписали бумагу, от этого суть действия не меняется.
Почему-то маленьким магазинам не удается подписать с поставщиками такие меморандумы, раз они беспредельно распихивают туда просрочку, а это означает неравные права на рынке.
Цитата:
Yorik:
Просто так, для общего развития Вам: объем продаж на Складской за последние 10-12 лет снизился почти вдвое. Конечно, по разным категориям товаров снижение разное, я усредняю, для младенцев

Откуда такие сведения? Ну да не важно, даже если бы я был младенцем, то легко бы понял, что объем продаж на складской снизился не из-за открытия супермаркетов, а потому, что упала покупательская способность населения. Это элементарно считается по изменению курса доллара, который как раз обесценился примерно вдвое за указанный Вами период.
Цитата:
Yorik:
смысл в том, что покупатель даже при прочих равных условиях проголосует за сервис, комфорт, тепло, светло, удобную парковку и т.д.

Господи(с)! Сервис - это стояние в бесконечных очередях на кассе, где пока посчитают очередную корзину можно успеть родить и вырастить ребенка? Сервис - это когда тебе в двухметровую ленту чека в суете, шуме и гаме впендюривают пересортицу или добавляют лишнюю единицу товара?
Нормальный сервис - это спокойствие, знакомые лица продавцов, обмен новостями во время обслуживания, индивидуальный подход, а в СМ эти радости недоступны.
Парковка - так она в магазине у дома не нужна, а на рынке и на складской тоже с этим нет никаких проблем. Тепло и светло сейчас везде, кроме, пожалуй, уличной торговли, но зато летом на улице гораздо лучше, чем в помещении.
Цитата:
Yorik:
а если ему еще предложить несравнимо бОльший ассортимент и интересные промопредложения

На бОльший ассортимент и акционные товары нужно тратить больше денег, на это и расчитаны супермаркеты, чтобы ударить по людским инстинктам и пропихнуть ненужный человеку товар в яркой упаковке. А потом приходится все это купленное по акции съедать и выпивать, хотя в планах был пункт - похудеть и сэкономить деньги на что-нибудь действительно нужное.
Цитата:
Yorik:
Честно говоря, дискуссия начинает терять смысл: я уважаю Вас и не могу вновь и вновь тыкать Вас носом в объективные, проверяемые вещи и факты, не думаю что и Вам это будет приятно...

Да, приятно было пообщаться, спасибо. Хотя Вы меня ни в одном вопросе не переубедили и я до сих пор считаю супермаркеты вредными и потенциально опасными заведениями как с точки зрения беспрепятственного доступа к товарам, так и с точки зрения давления на человеческие инстинкты, имеющего целью поддержку и развитие безумного потребительства.

[Исправлено: Маркс, 12.12.2019 - 10:08]
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* Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 645
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Прошу прощения, если кто-то, кроме пользователя под ником Маркс, это воспринял на себя - ни к кому другому это не относилось.

А перед Марксом не желаешь извиниться? Я смотрю, что ты почти не включаешь мозг перед тем, как что-то написать. Даже с собственным ником имел проблемы, пришлось срочно переделываться. Вообще-то такие оскорбления смываются кровью, но мне будет достаточно твоего публичного покаяния. В противном случае я попрошу Эдуарда написать о тебе стих, чтобы он остался в истории и потомки смеялись над тобой еще много поколений.
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* Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6856
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Почему-то маленьким магазинам не удается подписать с поставщиками такие меморандумы, раз они беспредельно распихивают туда просрочку, а это означает неравные права на рынке.

Маркс ну перестаньте нести чепуху,вы вообще как себе это представляете ,приезжает газель с просрочкой и выгружает всё это в магазин?
Ну неужели я не смотрю что покупаю?
Боле того 90% фирм стабильно работающих на рынке,готовы предоставить товар на реализацию и знаете ли ,если мне подсунули просрочку, то естественно расчёта за такой товар не будет.
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* 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1987
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг".
Тысячи людей по всему миру активно работают (а не орут с трибуны) за сохранение климата Земли, но персоной года становится обычный психический нездоровый фрик, который к реальной борьбе не имеет никакого отношения. Вместо того, чтобы поощрять ученых, медиков и прочих людей, от которых ощутимая польза - мы получаем вот Это. Когда уже персоной года сделают ЛИЦЕМЕРИЕ? Меня одно радует, когда этот мир еб***ся окончательно, я уже буду кормить червей.
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* Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 645
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну неужели я не смотрю что покупаю?

Г-н Добринцофф, не знаю, куда Вы смотрите, но мне постоянно приходится смотреть на то, что я покупаю. К тому же никто не говорил, что привозят именно просрочку, просто Вам привозят товар с истекающим сроком реализации, а просрочкой он становится уже у Вас в магазине. Опять же никто не мешает поставщику забрать товар с истекающим сроком годности в СМ, смешать его с нормальным, поставить новую дату реализации и привести к Вам в магазин. Вы о такой ситуации не задумывались? Тем более, что огромных куч просроченной продукции, как в западных странах, нигде на горизонте у поставщиков и реализаторов не наблюдается. А то бы уже давно половина Костаная стала фриганами.

[Исправлено: Маркс, 12.12.2019 - 10:35]
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* 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1987
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 10:34
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