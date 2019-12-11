ACROS Re: Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной... #2





(Пользователи) Сообщений: 36

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:53 Тогда заранее, на стадии предоствления грантов, надо уже договариваться о будущем трудоустройстве будущего выпускника определённой востребованной профессии в какое то сельскохозяйственное ТОО, которая включает в себя: ежегодная полевая практика в данном хозяйстве; обязательная преддипломная практика; предоставления жилья; соцпакет; подьёмные для ведения ЛПХ; карьерные переспективы; в течении этих 3-х лет, НИКТО не имеет права лишать выпускника работы по специальности. Всё это было в Советском Союзе. И называлась: номенклатурная система подготовки и воспитания кадров.