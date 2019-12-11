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§ NG.kz
Трудовых мигрантов обяжут платить налог в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37507
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мигранты все чаще привлекаются к нелегальной деятельности в сфере малого бизнеса в Казахстане, заявили в Минтруда. Трудовые мигранты будут приравнены к сезонным работникам и будут обязаны платить налоговый сбор.
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§ Coopidon
Re: Трудовых мигрантов обяжут платить налог в Казахстане
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.12.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут, да!
Показатель.
Либо Кз вперёд ушёл. Либо, есть места где нет нефти, угля, газа...
Рс Тут Бегунок нужен. Он бы ссылки привёл и все бы сразу стало ясно. Или не. Ясно
8-)
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