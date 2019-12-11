Цитата: Yorik:

Все верно. Довольно активно там растет формат маленьких "Пятерочек", "Магнитов".

Цитата: Yorik:

И тут верно. Именно поэтому формат "магазин у дома" не отмирает полностью, он "усыхает": на пиве, сигаретах, кило картошки и пакете молока оборот мизерный...

Так всё таки растёт или усыхает,вы уж определитесь.

200 м2 вполне достаточно, что бы разместить вполне приличный ассортимент ежедневно покупаемых товаров,ну а раз в неделю можно и в ГМ или СМ съездить,хотя опять же придётся потратить целый выходной на закуп .

В небольшом провинциальном городе вроде нашего это конечно ещё актуально всей семьёй побродить с тележкой между стеллажей,у нас даже есть мазохисты которые умудряются на складской в розницу закупаться,их посылают,но они всё равно упорно просят свою банку горошка и одну селёдку из ведра.

А между тем американца очень ценящие своё свободное время заказывают продукты прям в холодильник