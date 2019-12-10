drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3002





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Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:34 Цитата: alex_60:

Руки трясутся похоже.

Алекс, ну я же только тебе и

Лильке - рассказал, а вы тут -

растрепались,на всю деревню...