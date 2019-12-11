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§ NG.kz
С января за посылки дороже 200 евро придется платить пошлину в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января 2020 года вводятся новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, международных посылок для физических лиц - 200 евро и 31 килограмм. При этом отменяется ограничение на количество посылок в месяц.
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§ юля елиссева
Re: С января за посылки дороже 200 евро придется платить пошлину...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таёжный союз во всей красе! Покупайте граждане союза только своё, а то, понимаешь ли, поназакупались тут за бугром!
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§ Victor Yang
С января за посылки дороже 200 евро придется платить пошлину в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12266
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.12.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Покупайте граждане союза только своё, а то, понимаешь ли, поназакупались тут за бугром!

И много у нас заказывают товаров за 200 тысяч тенге?
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