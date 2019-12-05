Сталкер Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 369

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:05 Цитата: Vit:

Vit

Цитата: директор пляжа:

директор пляжа

Цитата: таноми52:

таноми52



Диспозиция статьи 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" выглядит так: "Убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости".



Из чего следует, что законодатель убийство матерью новорождённого ребёнка выделил в особый и самостоятельный состав преступления от убийства только в том случае, если совершенное преступление явилось следствием психотравмирующей ситуации или было совершено в состоянии психического расстройства. В остальных случаях - это такое же убийство и под квалификацию по ст.100 УК РК попадать не должно...



В отдельные и самостоятельные составы выделены и убийство в состоянии аффекта, и убийство при превышении пределов необходимой обороны, и убийство по неосторожности. А тут убийство матерью своего ребёнка вследствие психотравмирующей ситуации. Всё логично ведь...



Можно, конечно, поспорить и о равноправии, и о том, что всякое убийство - есть убийство и не должно быть исключений, и о снисхождении поговорить. И тут вспомнилась Фрида из "Мастера и Маргариты" Булгакова...



По сути же, само по себе наличие психотравмирующей ситуации или состояния психического расстройства как до родов, так и после, указывает на отсутствие прямой формы умысла. Карать надо также, как и умышленное убийство? Быть может, но зависит же от того, как смотреть. Тогда всех надо карать одинаково.