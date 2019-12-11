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§ NG.kz
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба акима Костаная, на ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ юля елиссева
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 25! Ну, не может быть масла сливочного за 1000-1600 таньга за килограмм! Так же как и не может быть спреда за 500 таньга. За такую сумму только маргарин!

[Исправлено: юля елиссева, 11.12.2019 - 18:22]
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