/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 466 из 466«1...464465466
§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 642
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.12.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Yorik, у вас, наверное, есть блат на бисерной фабрике и вам оттуда много продукции шлют совершенно безвозмездно, то есть даром??

Грубо работаете г-н Yang. Yorik, несомненно, зафиксирует ваш глыбокий прогиб с оскорблениями всех участников форума, но чисто в информационном плане вы нисколько ему не помогли, только опустили уровень дискуссии на привычный вам мирок своего кумира Петросяна Евгения, долгие ему лета.
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12266
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.12.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
прогиб с оскорблениями всех участников форума

Всех? УчастникОВ?
Цитата:
Маркс:
вы нисколько ему не помогли

Я и не думал ему помогать. Лишь указал на бесполезность его действий. Но для меня было познавательно - с торговлей я не связан.
Профайл

§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.12.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
поэтому отличаю ассортимент

Если так - тогда зачем пишете неправду? Давайте по-другому: где ассортимент больше - в Тамаше, Солнечном или Емшане? Расставьте пжл 123, Вы же отличаете ;-)
Цитата:
Маркс:
просроченной продукции супермаркетов

Маркс, Вас не красит это - уводить дискуссию со скользкой для Вас темы. Так попытались сделать с Добринцовым, когда "блат" перевели в "скидки", но со мной не пройдет ;-) Никто не опровергал случаи, когда в СМ попадаются просроченные товары. Более того - об этом вообще не говорили. Верну Вас в лоно обсуждения: Вы имели неосторожность соврать про то, что Поставщики "ПО БЛАТУ" забирают в СМ товар с истекающим сроком годности и продают в обычные магазины. И именно на это я Вам и ответил - как на самом деле. Специально для Вас еще углублюсь: в СМ как правило есть свое производство (пищевое) - там часто мухлюют, как в принципе почти в любом общепите. В т.ч. и со сроками.
Наличие просрочки на полках НЕ со скоропортом должны контролировать сотрудники поставщика и магазина, действовать по FIFO, при обнаружении просрочки товар обменять/вернуть. Ну а если просрочку найдут контролирующие органы (как и товар, не соответствующий требованиям ЕвразЭС) - все штрафные санкции согласно договорам поставки перевыставляются поставщику. Вот так вот. Кстати, попробуйте представить это все применительно к своему магазину у дома, где больше контроля ;-)
Цитата:
Маркс:
Да ладно! У рынков, у складской, у мелких магазинчиков свои клиенты и они никуда перетекать не будут

Вот Вам и ладно - снова перечите фактам, Маркс. Интересно, Вы именно мне не верите или это у Вас такая позиция жизненная - "не знаю, но не верю"? Я любое свое слово могу подтвердить цифрами, но подозреваю, что Вы и на это скажете - "не верю" ;-)
Просто так, для общего развития Вам: объем продаж на Складской за последние 10-12 лет снизился почти вдвое. Конечно, по разным категориям товаров снижение разное, я усредняю, для младенцев ;-)
Цитата:
Маркс:
то какой смысл в создании больших складов с грушей и деповским молоком?

Бинго! Вот Вы и пришли (в очередной раз!) к тому - почему это называется "современным", или "цивилизованным" форматом торговли: смысл в том, что покупатель даже при прочих равных условиях проголосует за сервис, комфорт, тепло, светло, удобную парковку и т.д., а если ему еще предложить несравнимо бОльший ассортимент и интересные промопредложения - тут вообще без вариантов. Вы снова пытаетесь отрицать факты, Маркс :-)
Цитата:
Маркс:
есть и другие миры

Благодарю, не знал, пойду изучать :lol:
Честно говоря, дискуссия начинает терять смысл: я уважаю Вас и не могу вновь и вновь тыкать Вас носом в объективные, проверяемые вещи и факты, не думаю что и Вам это будет приятно...
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Всех? УчастникОВ?

В самом деле. Посыл действительно неоднозначный с Вашей стороны и может быть расценен как более общный, вне зависимости от действительной цели.
Тем не менее "все" это действительно перебор. Там участников дискуссии всего раз-два и ещё полтора
Профайл

§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.12.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ликование по поводу открытия "нового" магазина - такое себе чувство

Именно с этой мыслью соглашусь, при этом где в дискуссии Вы увидели какое-то "ликование" - мне непонятно.
Остальную часть поста не комментирую, т.к. мысль вновь не понял.
Цитата:
Butch:
Не обращайте внимания

Хорошо.
Профайл

§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
блат на бисерной фабрике и вам оттуда много продукции

Вы знаете, я в дискуссии и споры не так часто вступаю, а если вступаю - то, во-первых, с теми форумчанами которых уважаю, а во-вторых - когда точно знаю, о чем говорю ;-)
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Позвольте в познавательных целях поинтересоваться. Супермаркет - это чисто торговая площадка получается? То есть что я имею ввиду. Товар у поставщика как бы не покупается, а лишь предоставляется помещение с персоналом для его продажи?
Профайл

§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6853
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Вот Вы и пришли (в очередной раз!) к тому - почему это называется "современным", или "цивилизованным" форматом торговли: смысл в том, что покупатель даже при прочих равных условиях проголосует за сервис, комфорт, тепло, светло, удобную парковку и т.д., а

Одно"но" всё это должно быть где то рядом с домом,тащиться каждый вечер по пробкам через весь город на удобную парковку,удовольствие такое себе.
Профайл

§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: известные сети открывают в спальных районах небольшие "магазины у дома"150-200м2 в формате самообслуживания с ограниченным ассортиментом товаров повседневного спроса.

Все верно. Довольно активно там растет формат маленьких "Пятерочек", "Магнитов". Правда, пик роста их количества уже пройден. А учитывая, что наш рынок отстает от рынка РФ лет на 7-10 - у нас еще все впереди, мы пока СМ и ГМ открываем ;-)
Цитата:
Добринцофф: пачкой сигарет, бутылкой пива,килограммом картошки и пакетом молока
И тут верно. Именно поэтому формат "магазин у дома" не отмирает полностью, он "усыхает": на пиве, сигаретах, кило картошки и пакете молока оборот мизерный...
Профайл

§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12266
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.12.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
я в дискуссии и споры не так часто вступаю, а если вступаю - то, во-первых, с теми форумчанами которых уважаю, а во-вторых - когда точно знаю, о чем говорю

И даже неважно насколько оппонент воспринимает аргументы? Если он упорно называет белое чёрным?
Цитата:
Butch:
Посыл действительно неоднозначный

Прошу прощения, если кто-то, кроме пользователя под ником Маркс, это воспринял на себя - ни к кому другому это не относилось.
Профайл

§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.12.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Супермаркет - это чисто торговая площадка получается?

По сути - да. До 80% товара даже не принадлежит супермаркету.
Профайл

§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.12.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если он упорно называет белое чёрным

В этом случае так:
Цитата:
Yorik:
дискуссия начинает терять смысл
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
при этом где в дискуссии Вы увидели

В дискуссии нет. Я по-прежнему напираю на шоковое состояние. Чем-то же оно вызвано.
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
По сути - да. До 80% товара даже не принадлежит супермаркету.

Действительно умнО!
А сам СМ занимается поиском поставщиков? Или напротив поставщики ищут возможностей быть представленными в нём?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 466 из 466«1...464465466
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 0
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх