Цитата: Маркс:

поэтому отличаю ассортимент

Если так - тогда зачем пишете неправду? Давайте по-другому: где ассортимент больше - в Тамаше, Солнечном или Емшане? Расставьте пжл 123, Вы же отличаете

Цитата: Маркс:

просроченной продукции супермаркетов

Маркс, Вас не красит это - уводить дискуссию со скользкой для Вас темы. Так попытались сделать с Добринцовым, когда "блат" перевели в "скидки", но со мной не пройдет Никто не опровергал случаи, когда в СМ попадаются просроченные товары. Более того - об этом вообще не говорили. Верну Вас в лоно обсуждения: Вы имели неосторожность соврать про то, что Поставщики "ПО БЛАТУ" забирают в СМ товар с истекающим сроком годности и продают в обычные магазины. И именно на это я Вам и ответил - как на самом деле. Специально для Вас еще углублюсь: в СМ как правило есть свое производство (пищевое) - там часто мухлюют, как в принципе почти в любом общепите. В т.ч. и со сроками.

Наличие просрочки на полках НЕ со скоропортом должны контролировать сотрудники поставщика и магазина, действовать по FIFO, при обнаружении просрочки товар обменять/вернуть. Ну а если просрочку найдут контролирующие органы (как и товар, не соответствующий требованиям ЕвразЭС) - все штрафные санкции согласно договорам поставки перевыставляются поставщику. Вот так вот. Кстати, попробуйте представить это все применительно к своему магазину у дома, где больше контроля

Цитата: Маркс:

Да ладно! У рынков, у складской, у мелких магазинчиков свои клиенты и они никуда перетекать не будут

Вот Вам и ладно - снова перечите фактам, Маркс. Интересно, Вы именно мне не верите или это у Вас такая позиция жизненная - "не знаю, но не верю"? Я любое свое слово могу подтвердить цифрами, но подозреваю, что Вы и на это скажете - "не верю"

Просто так, для общего развития Вам: объем продаж на Складской за последние 10-12 лет снизился почти вдвое. Конечно, по разным категориям товаров снижение разное, я усредняю, для младенцев

Цитата: Маркс:

то какой смысл в создании больших складов с грушей и деповским молоком?

Бинго! Вот Вы и пришли (в очередной раз!) к тому - почему это называется "современным", или "цивилизованным" форматом торговли: смысл в том, что покупатель даже при прочих равных условиях проголосует за сервис, комфорт, тепло, светло, удобную парковку и т.д., а если ему еще предложить несравнимо бОльший ассортимент и интересные промопредложения - тут вообще без вариантов. Вы снова пытаетесь отрицать факты, Маркс

Цитата: Маркс:

есть и другие миры

Благодарю, не знал, пойду изучать

Честно говоря, дискуссия начинает терять смысл: я уважаю Вас и не могу вновь и вновь тыкать Вас носом в объективные, проверяемые вещи и факты, не думаю что и Вам это будет приятно...