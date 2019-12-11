Yorik Флуд и оффтопик (часть 4) #6971





(Полноправные пользователи) Сообщений: 811

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:50 Цитата: Маркс: Ну это Вы как раз описываете текущую ситуацию с СМ

Нет, Маркс, это Вам так удобнее думать)

Цитата: Маркс: их однообразный ассортимент

Аж неудобно Вас уличать во вранье Нет, лучше посчитаем что Вы не владеете информацией, а чтобы узнать как на самом деле - сравните ассортимент в разных СМ. Неужели Вы реально дальше магазина в доме никуда не выходили...

Цитата: Маркс: СМ вызывают большие сомнения

Маркс, у Вас вызывает сомнения все, о чем Вы не знаете У меня не доводы, а факты. С Вашей стороны - в-основном наивные обывательские суждения. С моей стороны - только факты и более десятка лет опыта. Поэтому этот диалог с Вами очень забавляет Когда человеку объясняешь как на самом деле и аргументируешь фактами - а тот спорит и пытается выдать свои догадки за истину)

Цитата: Маркс: нарабатывают клиентов, делая огромные скидки себе в убыток

Ну вот врете же снова о том, чего не знаете 1 - СМ сам скидок как правило не делает, их дают производители/поставщики, хотя бывает что СМ добавляет от себя (по стратегическим категориям); 2 - готовы поставить на кон, что через полгода в Апельсине не будет скидок? Я готов, будут

Цитата: Маркс: сейчас тоскуют Нормы, Емшаны и Астыкжаны

Именно так, людей больше не стало, а доля продаж в сетях и продажи в этом канале в абсолютном выражении растут за счет "перетока" потребителей из традиционных магазинов и рынков. Поэтому этот канал называют "современным", или "цивилизованным" форматом торговли. Вы начинаете понимать тему, мои усилия не пропадают даром

Цитата: Маркс: Да нет

Простите, но тут просто улыбнусь Вашей наивности)

Цитата: Маркс: вытащить Вас

Благодарю, я предпочитаю жить в реальном мире и понимать его, а не выдавать желаемое за действительное, а непонятное мне - за несуществующее