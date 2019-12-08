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≡ Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37500
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство объекта "Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского накопителя в городе Рудном" подверглось резкой критике Счетного комитета. Ситуацию прокомментировали в акимате области.
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§ alex_60
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
от нового Смолла, а в Апельсине


был там и там по разу ,для экскурсии.
понимаю, что только что открылись.
личные впечатления.
смоол.
вообще не понравилось.
из пяти позиций четыре цены на кассе и в торговом зале не соответствовали.
вопрос даже не стал поднимать. одна мадам покупательница пыталась
добиться чтобы вызвали менеджера. "его нет, он занят.".и подобное.
колбасных изделий - полтора или два метра площади,молочные с торца
стеллажного ряда...
апельсин.
второй этаж бутики , заняты процентов десять. в основном игрушки.
а этих бутиков больше ста точно.посмотрим как дальше будет.
солнечный/апельсин.
площадь конечное большая. хозтоваров много.
ряды алкогольных напитков впечатляют количеством.
если в солнечном/карбышева стоит шампанского бутылок сорок скажем,
то здесь триста минимум. при той же номенклатуре.
такая же ситуация другими товарами- колбасными,рыбными.
своя пекарня,конфеты развесные.
самообслуживание при взвешивании весового товара.
этого на карбышева нет.
под новый год еще сьездим, посмотрим изменения.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 14:08]
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§ Маркс
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Да не был он оптимальным, поскольку никакой привязки к количеству людей, к удобству, к ассортименту и т.д. не имел.

Ну это Вы как раз описываете текущую ситуацию с СМ. Особенно радует их однообразный ассортимент, отличающийся от магазина Добринцофф'а лишь количеством экземпляров. А удобство их заключается лишь в том, что скоро у каждого жителя будет свой личный супермаркет под боком по типу магазина у дома.
Цитата:
Yorik:
поставщики сейчас смеются в голос над этим

А тут ничего смешного нет. Да и все ваши доводы относительно просроченного товара в СМ вызывают большие сомнения, иначе бы случаев просроченного товара в СМ не наблюдалось, а это случается даже во вновь открывшихся. Да и примеров всяких манипуляций со сроками тоже полно. А если бы наши супермаркеты следили за сроками, как в омереках, то на их помойках сейчас копалась бы добрая половина города.
Цитата:
Yorik:
Да-да :lol: Младенцы в шоке от нового Смолла, а в Апельсине все настолько плохо, что младенцы объезжают его стороной через Корейский и КЖБИнский мосты

Ну пока они только открылись и нарабатывают клиентов, делая огромные скидки себе в убыток, почему бы и не пощипать капиталистов на начальном этапе? Халява она тоже не зависит от ОЭФ. Представляю как сейчас тоскуют Нормы, Емшаны и Астыкжаны, ведь народу в городе не прибавилось, а закон сохранения массы гласит, что если где-то прибыло, то где-то убудет.
Цитата:
Yorik:
Так что вход такого игрока на наш рынок существенно подстегнет конкуренцию, поскольку ранее были представлены только региональные игроки.

Да нет, просто конкуренты теперь будут теперь сидеть по принципу "На хлеб с маслом хватает и ладно." А потребители пока будут затариваться в Смолле огромными корзинами, чтобы в процессе поедания накупленного постоянно рисковать ожирением, отравлением или финансовыми потерями, несмотря на скидки, потому что распланировать огромную корзину на весь срок ее годности практически нереально.
Цитата:
Yorik:
Маркс, готов и дальше вести Вас в дебри маркетинга, конкуренции и т.д.

Аналогично готов приложить все силы, но только чтобы вытащить Вас из дебрей лжи и мошенничества.
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§ Butch
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Младенцы в шоке от нового Смолла

Боюсь что именно в выделенном слове кроется причина "шокового" состояния.
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§ Yorik
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 811
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.12.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Цитата:
Маркс:


Цитата:
Butch:


Имею нехорошую привычку держать слово, поэтому в данной ветке дискуссию не продолжаю.
Ответил во флуде.
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